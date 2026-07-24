ЕС ввел санкции против оператора «Золотой Короны». The Insider рассказывал, как через систему переводили деньги для российских военных

Совет Евросоюза внес в санкционный список расчетную небанковскую кредитную организацию «Платежный Центр» — оператора и расчетный центр платежной системы «Золотая Корона». Ограничения приняты накануне, 23 июля, в рамках 21-го пакета санкций против России. В качестве основания в ЕС указали, что организация работает в банковском секторе, который приносит российским властям значительные доходы.

Речь идет о блокирующих санкциях: активы организации на территории Евросоюза должны быть заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять ей деньги и другие экономические ресурсы. Всего такие ограничения распространили на 94 российских банка и крупные финансовые организации, сообщили в Совете ЕС. Еще для 33 кредитных и финансовых организаций ввели отдельный запрет на проведение транзакций.

В документе ЕС РНКО «Платежный Центр» назвали дочерней структурой группы «Центр финансовых технологий», одного из крупнейших российских разработчиков программного обеспечения для банков. В реестре Центробанка «Платежный Центр» указан как оператор и расчетный центр «Золотой Короны». Функции операционного и платежного клирингового центров системы выполняет ЗАО «Золотая Корона» — отдельное юридическое лицо. Его отдельно в опубликованный санкционный список не внесли.

В августе 2024 года санкции против «Центра финансовых технологий» ввел Минфин США. Тогда ограничения затронули разработчика «Золотой Короны», но не РНКО «Платежный Центр». Как писал The Insider, попадание ЦФТ в американский список означает запрет на взаимодействие с компанией для американских лиц и проведение расчетов в долларах.

После введения американских санкций крупнейшие грузинские банки, включая Bank of Georgia и TBC Bank, приостановили переводы через «Золотую Корону». Через несколько дней они возобновили обслуживание системы. В Ассоциации банков Грузии тогда рассказали, что проверка не выявила прямой связи между оператором переводов и находившимся под санкциями юридическим лицом. Теперь в санкционный список внесена непосредственно организация, которая является оператором системы и проводит расчеты между ее участниками.

В 2022 году The Insider рассказывал, что через работавший в ЕС под брендом KoronaPay сервис переводили евро волонтерам, собиравшим деньги для российских военных и боевиков «ДНР» и «ЛНР». На собранные средства покупали коптеры, прицелы и тепловизоры. На тот момент «Золотая Корона», в отличие от ряда других российских операторов, не находилась под европейскими санкциями и легально работала в странах ЕС.

Последствия санкций проявились сразу после публикации списка: направление переводов в Грузию исчезло из приложения KoronaPay, обнаружил проект «Кода Дурова». На момент публикации в «Золотой Короне» не комментировали включение оператора системы в санкционный список.