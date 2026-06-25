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Новости

Франция задержала танкер российского «теневого флота» у берегов Сицилии

The Insider
Фото: État major des Armées

Фото: État major des Armées

Французские власти задержали у побережья Сицилии танкер Deliver (IMO: 9194983), который связывают с российским «теневым флотом». Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон. 

Его заявление опубликовано в Twitter главы государства. Макрон также выложил видео операции по захвату судна. 

X (Twitter)https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/2070078777443410023

В своем посте Маркон связывает задержание танкера с подозрениями в «нарушении морского права». Французская морская префектура Средиземноморья уточняет, что под вопросом законность использования флага судна. Согласно данным из открытых источников, танкер шел под флагом Камеруна. 

Использование ложного флага — нередкая практика, например, для танкеров «теневого флота». Такие суда сложнее отслеживать, а без регистрации судна в какой-либо юрисдикции, по сути, нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность его судоходства. При этом аналитики Equasis и Starboard Maritime Intelligence подозрения на ложный флаг у танкера не фиксируют, убедился The Insider. Однако под вопросом действительность его страхования.

Морская префектура Средиземноморья также пишет, что судно было задержано еще во вторник, 23 июня. Сейчас дело рассматривает прокуратура Марселя, а судно под конвоем идет к месту стоянки. 

Танкер вышел из российского порта Приморск 5 июня. По данным аналитиков Starboard Maritime Intelligence, на момент задержания он шел с грузом.

Отследить маршрут Deliver после задержания невозможно — по данным Starboard, судно выключило транспондер именно 23 июня и пропало с радаров утром того дня. 

Маршрут

Маршрут

По обвинению в причастности к российскому «теневому флоту» он находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Новой Зеландии. 

В своем посте Маркон также пишет, что эта операция демонстрирует решимость Европы в борьбе с «теневым флотом» и она была проведена вскоре после аналогичного задержания другого танкера Великобританией. В ночь на 14 июня Лондон задержал в Ла-Манше танкер Smyrtos. После этого суда «теневого флота» в проливе начали разворачиваться и менять маршруты, обращал внимание The Insider. 

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