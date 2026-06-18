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Первый танкер «теневого флота» после задержания SMYRTOS проходит через Ла-Манш рядом с российским фрегатом

The Insider
Иллюстрация к материалу

Танкер FORWARDER (IMO: 9419448), который находится под санкциями Великобритании, ЕС, США, Канады, Швейцарии, Украины и других стран, под российским флагом вошел в Ла-Манш и продолжает движение на юг. Это первое известное судно российского «теневого флота», прошедшее через пролив после задержания танкера SMYRTOS (IMO: 9389100) британскими властями 14 июня. Судя по данным осадки судна, которые изучил The Insider, оно идет загруженное.

Согласно данным отслеживания морского движения Starboard Maritime Intelligence, FORWARDER приближается к тому же району Ла-Манша, где несколькими днями ранее был задержан танкер SMYRTOS. На опубликованных маршрутах видно, что судно следует из Балтийского моря через Северное море в направлении Атлантики.

Путь танкера FORWARDER (IMO: 9419448) на момент написания заметки 16:40 (мск)

Путь танкера FORWARDER (IMO: 9419448) на момент написания заметки 16:40 (мск)

Starboard Maritime Intelligence | The Insider

Путь танкера FORWARDER (IMO: 9419448) на момент написания заметки 16:40 (мск)
Путь танкера FORWARDER (IMO: 9419448) с момента выхода из российского порта

Как выяснил The Insider, за FORWARDER также наблюдает британское патрульное судно. Согласно данным морского мониторинга, корабль Королевского флота находился в бельгийском порту Зебрюгге, однако после появления танкера в районе входа в Ла-Манш быстро сократил дистанцию до российского судна. В настоящее время британский корабль следует за FORWARDER на расстоянии около 4,3 морской мили.

Известно также, что в том же районе Ла-Манша, через который сейчас проходит FORWARDER, находится российский фрегат «Адмирал Григорович». Ранее этот корабль уже замечали за сопровождением через пролив танкеров, находящихся под санкциями и связанных с российским экспортом нефти.

О присутствии фрегата в проливе стало известно после инцидента с британской прогулочной яхтой Bright Future. По данным Минобороны России, экипаж «Адмирала Григоровича» несколько раз пытался связаться с яхтой, которая, как утверждает ведомство, опасно сближалась с военным кораблем. После того как дистанция сократилась до 150 метров, российский фрегат открыл предупредительный огонь по курсу судна.

Фрегат «Адмирал Григорович»

Фрегат «Адмирал Григорович»

FORWARDER вышел из российского порта Приморск после загрузки нефтью и указывает конечным пунктом назначения китайский порт Дунъин. Ранее танкер был известен под названием HENG TAI.

По данным украинской разведки, в период действия механизма ценового потолка G7+ судно участвовало в перевозках российской нефти и нефтепродуктов. В частности, в июне 2024 года танкер был задействован в операциях в районе греческого залива Лаконикос, который считается одним из основных центров перевалки российской нефти с судна на судно. Также сообщается, что судно заходило в российские порты, где нефть торговалась выше установленного западными странами ценового потолка.

Танкер связывают с компанией Hengtai Shipping Limited. В январе 2025 года США ввели санкции против компании за деятельность в энергетическом секторе российской экономики, а также отдельно включили в санкционные списки сам FORWARDER как судно, в котором компания имеет имущественный интерес.

Впоследствии санкции против танкера ввели Евросоюз, Швейцария, Великобритания, Канада и Украина. В феврале 2026 года Украина также ввела санкции против капитана судна.

Появление FORWARDER в Ла-Манше примечательно тем, что после задержания SMYRTOS ряд других танкеров, которые связывают с российским «теневым флотом», предпочли изменить маршруты и избежать прохода через пролив.

Как ранее установил The Insider на основании данных Starboard Maritime Intelligence, после задержания SMYRTOS курс изменили как минимум несколько санкционных танкеров. Среди них были LION I (IMO: 9384069), C VIKING (IMO: 9261657), SONA (IMO: 9428358) и MAINI (IMO: 9319870).

SMYRTOS был задержан в ночь на 14 июня в ходе операции британских военных и сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). После высадки силовиков на борт танкер был взят под контроль и переведен на якорную стоянку у южного побережья Англии.

По данным украинской разведки, SMYRTOS с начала 2025 года участвовал в перевозках российской нефти и нефтепродуктов, преимущественно из порта Козьмино на Дальнем Востоке. Судно находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Украины.

Ла-Манш остается одним из важнейших маршрутов для экспорта российской нефти из балтийских портов. Значительная часть танкеров, вывозящих российскую нефть из Приморска и Усть-Луги, традиционно проходит именно через этот морской коридор. Поэтому любые риски задержания, досмотра или иных ограничительных мер способны увеличить стоимость перевозок и вынудить операторов «теневого флота» использовать более длинные маршруты.

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