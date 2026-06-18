Первый танкер «теневого флота» после задержания SMYRTOS проходит через Ла-Манш рядом с российским фрегатом

Танкер FORWARDER (IMO: 9419448), который находится под санкциями Великобритании, ЕС, США, Канады, Швейцарии, Украины и других стран, под российским флагом вошел в Ла-Манш и продолжает движение на юг. Это первое известное судно российского «теневого флота», прошедшее через пролив после задержания танкера SMYRTOS (IMO: 9389100) британскими властями 14 июня. Судя по данным осадки судна, которые изучил The Insider, оно идет загруженное.
Согласно данным отслеживания морского движения Starboard Maritime Intelligence, FORWARDER приближается к тому же району Ла-Манша, где несколькими днями ранее был задержан танкер SMYRTOS. На опубликованных маршрутах видно, что судно следует из Балтийского моря через Северное море в направлении Атлантики.
Как выяснил The Insider, за FORWARDER также наблюдает британское патрульное судно. Согласно данным морского мониторинга, корабль Королевского флота находился в бельгийском порту Зебрюгге, однако после появления танкера в районе входа в Ла-Манш быстро сократил дистанцию до российского судна. В настоящее время британский корабль следует за FORWARDER на расстоянии около 4,3 морской мили.
Известно также, что в том же районе Ла-Манша, через который сейчас проходит FORWARDER, находится российский фрегат «Адмирал Григорович». Ранее этот корабль уже замечали за сопровождением через пролив танкеров, находящихся под санкциями и связанных с российским экспортом нефти.
О присутствии фрегата в проливе стало известно после инцидента с британской прогулочной яхтой Bright Future. По данным Минобороны России, экипаж «Адмирала Григоровича» несколько раз пытался связаться с яхтой, которая, как утверждает ведомство, опасно сближалась с военным кораблем. После того как дистанция сократилась до 150 метров, российский фрегат открыл предупредительный огонь по курсу судна.
FORWARDER вышел из российского порта Приморск после загрузки нефтью и указывает конечным пунктом назначения китайский порт Дунъин. Ранее танкер был известен под названием HENG TAI.
По данным украинской разведки, в период действия механизма ценового потолка G7+ судно участвовало в перевозках российской нефти и нефтепродуктов. В частности, в июне 2024 года танкер был задействован в операциях в районе греческого залива Лаконикос, который считается одним из основных центров перевалки российской нефти с судна на судно. Также сообщается, что судно заходило в российские порты, где нефть торговалась выше установленного западными странами ценового потолка.
Танкер связывают с компанией Hengtai Shipping Limited. В январе 2025 года США ввели санкции против компании за деятельность в энергетическом секторе российской экономики, а также отдельно включили в санкционные списки сам FORWARDER как судно, в котором компания имеет имущественный интерес.
Впоследствии санкции против танкера ввели Евросоюз, Швейцария, Великобритания, Канада и Украина. В феврале 2026 года Украина также ввела санкции против капитана судна.
Появление FORWARDER в Ла-Манше примечательно тем, что после задержания SMYRTOS ряд других танкеров, которые связывают с российским «теневым флотом», предпочли изменить маршруты и избежать прохода через пролив.
Как ранее установил The Insider на основании данных Starboard Maritime Intelligence, после задержания SMYRTOS курс изменили как минимум несколько санкционных танкеров. Среди них были LION I (IMO: 9384069), C VIKING (IMO: 9261657), SONA (IMO: 9428358) и MAINI (IMO: 9319870).
SMYRTOS был задержан в ночь на 14 июня в ходе операции британских военных и сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). После высадки силовиков на борт танкер был взят под контроль и переведен на якорную стоянку у южного побережья Англии.
По данным украинской разведки, SMYRTOS с начала 2025 года участвовал в перевозках российской нефти и нефтепродуктов, преимущественно из порта Козьмино на Дальнем Востоке. Судно находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Украины.
Ла-Манш остается одним из важнейших маршрутов для экспорта российской нефти из балтийских портов. Значительная часть танкеров, вывозящих российскую нефть из Приморска и Усть-Луги, традиционно проходит именно через этот морской коридор. Поэтому любые риски задержания, досмотра или иных ограничительных мер способны увеличить стоимость перевозок и вынудить операторов «теневого флота» использовать более длинные маршруты.