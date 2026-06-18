Первый танкер «теневого флота» после задержания SMYRTOS проходит через Ла-Манш рядом с российским фрегатом

FORWARDER вышел из российского порта Приморск после загрузки нефтью и указывает конечным пунктом назначения китайский порт Дунъин. Ранее танкер был известен под названием HENG TAI.

По данным украинской разведки, в период действия механизма ценового потолка G7+ судно участвовало в перевозках российской нефти и нефтепродуктов. В частности, в июне 2024 года танкер был задействован в операциях в районе греческого залива Лаконикос, который считается одним из основных центров перевалки российской нефти с судна на судно. Также сообщается, что судно заходило в российские порты, где нефть торговалась выше установленного западными странами ценового потолка.

Танкер связывают с компанией Hengtai Shipping Limited. В январе 2025 года США ввели санкции против компании за деятельность в энергетическом секторе российской экономики, а также отдельно включили в санкционные списки сам FORWARDER как судно, в котором компания имеет имущественный интерес.

Впоследствии санкции против танкера ввели Евросоюз, Швейцария, Великобритания, Канада и Украина. В феврале 2026 года Украина также ввела санкции против капитана судна.

Появление FORWARDER в Ла-Манше примечательно тем, что после задержания SMYRTOS ряд других танкеров, которые связывают с российским «теневым флотом», предпочли изменить маршруты и избежать прохода через пролив.

Как ранее установил The Insider на основании данных Starboard Maritime Intelligence, после задержания SMYRTOS курс изменили как минимум несколько санкционных танкеров. Среди них были LION I (IMO: 9384069), C VIKING (IMO: 9261657), SONA (IMO: 9428358) и MAINI (IMO: 9319870).

SMYRTOS был задержан в ночь на 14 июня в ходе операции британских военных и сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). После высадки силовиков на борт танкер был взят под контроль и переведен на якорную стоянку у южного побережья Англии.

По данным украинской разведки, SMYRTOS с начала 2025 года участвовал в перевозках российской нефти и нефтепродуктов, преимущественно из порта Козьмино на Дальнем Востоке. Судно находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Украины.

Ла-Манш остается одним из важнейших маршрутов для экспорта российской нефти из балтийских портов. Значительная часть танкеров, вывозящих российскую нефть из Приморска и Усть-Луги, традиционно проходит именно через этот морской коридор. Поэтому любые риски задержания, досмотра или иных ограничительных мер способны увеличить стоимость перевозок и вынудить операторов «теневого флота» использовать более длинные маршруты.