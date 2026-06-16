Минобороны РФ обвинило британскую яхту в «опасном сближении» с российским фрегатом, который выстрелил в ее сторону

Минобороны России прокомментировало инцидент, произошедший сегодня утром в проливе Ла-Манш недалеко от острова Уайт - российский фрегат "Адмирал Григорович" произвел предупредительные выстрелы в стороны британской прогулочной яхты. По заявлению ведомства, яхта Bright Future "следовала опасным курсом на сближение с кораблем", а экипаж "Адмирала Григоровича" несколько раз пытался привлечь внимание тех, кто был на яхте, с помощью радиосвязи и сигнальных ракет, но курс яхты не изменился.

"После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Великобритании начало расследование, пишет The Guardian. Источники в ведомстве сообщили журналистам, что предупредительные выстрелы были произведены после того, как прогулочная яхта приблизилась к российскому военному кораблю в международных водах за пределами 12-мильной британской территориальной зоны.

По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, британское судно благополучно пересекло Ла-Манш и достигло побережья Франции.