Минобороны РФ обвинило британскую яхту в «опасном сближении» с российским фрегатом, который выстрелил в ее сторону

Минобороны России прокомментировало инцидент, произошедший сегодня утром в проливе Ла-Манш недалеко от острова Уайт - российский фрегат "Адмирал Григорович" произвел предупредительные выстрелы в стороны британской прогулочной яхты. По заявлению ведомства, яхта Bright Future "следовала опасным курсом на сближение с кораблем", а экипаж "Адмирала Григоровича" несколько раз пытался привлечь внимание тех, кто был на яхте, с помощью радиосвязи и сигнальных ракет, но курс яхты не изменился.
"После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля", - говорится в сообщении.
Министерство обороны Великобритании начало расследование, пишет The Guardian. Источники в ведомстве сообщили журналистам, что предупредительные выстрелы были произведены после того, как прогулочная яхта приблизилась к российскому военному кораблю в международных водах за пределами 12-мильной британской территориальной зоны.
По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, британское судно благополучно пересекло Ла-Манш и достигло побережья Франции.
Выстрелы не были направлены прямо на яхту, она не получила повреждений, однако к судну после стрельбы подошел катер с патрульного судна HMS Tyne, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Судя по фотографиям в соцсетях, Bright Future - совсем не большое судно марки Bavaria Cruiser 39 с длиной корпуса чуть меньше 12 метров (39 футов).
14 июня британские военные и сотрудники правоохранительных органов впервые провели в Ла-Манше операцию по задержанию судна российского «теневого флота", целью операции стал танкер SMYRTOS (IMO: 9389100), находящийся под санкциями. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, танкер SMYRTOS был задействован в перевозках российской нефти и нефтепродуктов в условиях действующих ограничений G7, ЕС и механизма price cap.
Ранее фрегат "Адмирал Григорович" был замечен за сопровождением через пролив судов, находящихся под санкциями. В конце марта британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что дал военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов полномочия задерживать в территориальных водах страны суда, внесенные в британские санкционные списки.