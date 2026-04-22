Фрегат «Адмирал Григорович» провел через Ла-Манш еще несколько подсанкционных танкеров и остается в водах пролива — OSINT-проект

Фрегат Черноморского флота ВМФ России «Адмирал Григорович» провел через Ла-Манш три подсанкционных танкера и в настоящее время остается в водах пролива, сообщает морской OSINT-проект Russian Forces Spotter. Предположительно, корабль ждет новые танкеры, чтобы сопроводить их в Атлантику.

По данным Russian Forces Spotter, «Адмирал Григорович» провел через пролив российские танкеры Anatoly Kolodkin (IMO 9610808), Universal (IMO 9384306) и Gefest (IMO 9319882). Anatoly Kolodkin и Universal внесены в санкционные списки Великобритании, ЕС и США, Gefest (ранее носивший название Atalanta) — в списки Великобритании и ЕС.

О том, что «Адмирал Григорович» сопроводил через Ла-Манш танкер Universal, ранее в апреле писала The Telegraph. Корреспонденты газеты, наблюдавшие за фрегатом с борта британского судна, сообщали, что за ним следовал также подсанкционный танкер Enigma (IMO 9333412). Согласно данным сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, Universal, выйдя в Атлантический океан, направился в сторону Кубы.

В конце марта британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что дал военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов полномочия задерживать в территориальных водах страны суда, внесенные в британские санкционные списки. С тех пор, однако, ни одно судно из российского «теневого флота» не было задержано в британских водах.