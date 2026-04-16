Танкер UNIVERSAL под санкциями США с российским грузом следует в сторону Кубы, его сопровождал ВМФ РФ

Танкер UNIVERSAL (IMO: 9384306), находящийся под санкциями, в настоящее время следует через Атлантический океан в сторону Кубы с российским грузом на борту. Это следует из данных сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence.

На борту этого танкера, судя по его характеристикам, может быть до 29,9 тысяч тонн груза; однако, исходя из данных по изменению осадки в порту, на танкер загрузили совсем немного — около 7000-8000 тонн груза, танкер загружен всего на 30%. Эти данные передал непосредственно экипаж судна, в реальности данные могут быть иными.

Судно вышло из российского порта Вистино и 6 апреля покинуло Балтийское море в сопровождении корвета «Сообразительный», сообщает OSINT-проект SONARROW. Пункт назначения танкера сейчас обозначен как For order.

8 апреля судно прошло через пролив Ла-Манш в британских территориальных водах, где, по данным The Telegraph, его дальнейшее сопровождение к Атлантике принял фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял о возможности задержания российских судов, находящихся под санкциями. Несмотря на это, танкер продолжил движение и сейчас находится в центральной части Атлантического океана с включённой системой AIS.

Танкер UNIVERSAL находится под санкциями ряда стран. США ввели ограничения против судна 10 января 2025 года. Европейский союз включил его в санкционный список 20 мая 2025 года за транспортировку российской нефти «с использованием практик судоходства с повышенным уровнем риска».

С 3 июня 2025 года санкции против судна действуют со стороны Швейцарии, 21 июля 2025 года ограничения ввела Великобритания. В августе 2025 года Украина ввела санкции против капитана танкера, а с 13 декабря того же года — против самого судна. 25 марта 2026 года к санкциям присоединилась Канада.