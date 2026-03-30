США разрешили российскому танкеру прорвать морскую блокаду Кубы. Трамп сказал, что не видит в этом проблемы

Российский танкер «Анатолий Колодкин» (IMO: 9610808) прорвал морскую блокаду Кубы, которую власти США фактически поддерживают на протяжении уже нескольких месяцев. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов Starboard Maritime Intelligence.
Вышедший 8 марта из российского порта Приморск «Анатолий Колодкин», как ожидается, прибудет на Кубу завтра, 31 марта. Пункт его назначения — порт города Матансас. На борту танкера около 730 тысяч баррелей нефти марки Urals.
На утро (по московскому времени) 30 марта он находится примерно в 30 км от побережья острова. Танкер является частью российского «теневого флота» и с 2024 года находится под американскими санкциями.
Обновлено 11:10. Российский Минтранс сообщил, что «Анатолий Колодкин» успешно добрался до порта назначения и ожидает разгрузки. Ведомство уточнило, что на его борту было 100 тысяч тонн сырой нефти. Этот груз в Минтрансе назвали «гуманитарным».
Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источник, Береговая охрана США не предприняла никаких действий, чтобы задержать танкер, поскольку не получила соответствующего распоряжения. Почему Белый дом решил не перехватывать судно, неясно.
Опрошенные газетой аналитики отмечали, что поставки российской нефти смягчат топливный кризис на Кубе, обеспечив остров запасами энергоносителей еще на несколько недель. Это также снизит давление на кубинское правительство, которое столкнулось с эскалацией угроз со стороны Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами фактически подтвердил, что США разрешили российскому танкеру доставить нефть на Кубу.
«Если какая-либо страна хочет сейчас отправить нефть на Кубу, у меня нет с этим проблем, будь это Россия или кто-либо еще», — сказал он.
Трамп добавил, что его не беспокоят поставки российской нефти на остров. На вопрос, не опасается ли он, что они помогут Владимиру Путину, он ответил:
«Как это ему поможет? Он потерял танкер с нефтью. Вот и всё. <…> Это не имеет никакого эффекта. С Кубой покончено, у них плохой режим, плохое и коррумпированное руководство страны. И получат ли они одно судно с нефтью, не имеет значения. Я бы предпочел пропустить его [танкер], будь он российский или чей-либо еще, — людям нужно отопление, кондиционеры и прочее».
Если «Анатолий Колодкин» доберется до кубинского порта, это будут первые поставки энергоносителей на Кубу за последние несколько месяцев. Это судно не единственное, которое стремилось доставить нефть на остров: танкер Sea Horse (IMO: 9262584) еще в феврале загрузил около 200 тысяч баррелей российского газойля у побережья Кипра.
Позже он изменил свой пункт назначения — сейчас судно находится у берегов Венесуэлы, куда прибыло 27 марта.
Давление на Гавану усилилось с конца прошлого года, когда американские силы перехватили судно с венесуэльской нефтью, направлявшееся на Кубу. После захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро администрация США потребовала прекратить поставки топлива на остров и пригрозила ввести пошлины против стран, поставляющих нефть Кубе. Это привело, например, к прекращению экспорта со стороны Мексики.
На фоне кризиса на рынках из-за войны на Ближнем Востоке США разрешили заключать сделки о поставке нефти из РФ, загруженной на суда до 12 марта. Позднее американский Минфин выдал новую лицензию, которая ограничивает сделки с участием Кубы, Ирана, Северной Кореи и аннексированных территорий Украины.