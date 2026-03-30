США разрешили российскому танкеру прорвать морскую блокаду Кубы. Трамп сказал, что не видит в этом проблемы

Обновлено 11:10. Российский Минтранс сообщил, что «Анатолий Колодкин» успешно добрался до порта назначения и ожидает разгрузки. Ведомство уточнило, что на его борту было 100 тысяч тонн сырой нефти. Этот груз в Минтрансе назвали «гуманитарным».

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источник, Береговая охрана США не предприняла никаких действий, чтобы задержать танкер, поскольку не получила соответствующего распоряжения. Почему Белый дом решил не перехватывать судно, неясно.

Опрошенные газетой аналитики отмечали, что поставки российской нефти смягчат топливный кризис на Кубе, обеспечив остров запасами энергоносителей еще на несколько недель. Это также снизит давление на кубинское правительство, которое столкнулось с эскалацией угроз со стороны Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами фактически подтвердил, что США разрешили российскому танкеру доставить нефть на Кубу.