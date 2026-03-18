Два российских танкера с нефтью и газойлем направляются к Кубе, один приближается к зоне блокады военными США

Available in English

Два танкера с российскими нефтепродуктами направляются к Кубе, один приближается к зоне военно-морской блокады США в Карибском регионе.

Танкер Anatoly Kolodkin (IMO: 9610808) вышел из порта Приморск 8 марта, он следует в кубинский порт Матансас, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Сам экипаж транслирует в качестве пункта назначения Atlantic for order. Судно, по данным Bloomberg, перевозит около 730 тысяч баррелей нефти марки Urals.

Танкер Anatoly Kolodkin входит в российский «теневой флот», выяснил The Insider. Находится под санкциями сразу нескольких стран. В феврале 2024 года санкции против него ввели США в рамках мер по ограничению нефтяных доходов России. Позднее к ним присоединилось Соединённое Королевство, включив судно в санкционные списки за участие в перевозке российской нефти в третьи страны.

В 2025 году санкции против танкера последовательно ввели Канада, Европейский союз и Швейцария — как против судна, связанного с подсанкционными структурами. Украина также внесла его в санкционный список. В феврале 2026 года аналогичные ограничения применила Австралия.