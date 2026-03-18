Два российских танкера с нефтью и газойлем направляются к Кубе, один приближается к зоне блокады военными США

Два танкера с российскими нефтепродуктами направляются к Кубе, один приближается к зоне военно-морской блокады США в Карибском регионе.
Танкер Anatoly Kolodkin (IMO: 9610808) вышел из порта Приморск 8 марта, он следует в кубинский порт Матансас, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Сам экипаж транслирует в качестве пункта назначения Atlantic for order. Судно, по данным Bloomberg, перевозит около 730 тысяч баррелей нефти марки Urals.
Танкер Anatoly Kolodkin входит в российский «теневой флот», выяснил The Insider. Находится под санкциями сразу нескольких стран. В феврале 2024 года санкции против него ввели США в рамках мер по ограничению нефтяных доходов России. Позднее к ним присоединилось Соединённое Королевство, включив судно в санкционные списки за участие в перевозке российской нефти в третьи страны.
В 2025 году санкции против танкера последовательно ввели Канада, Европейский союз и Швейцария — как против судна, связанного с подсанкционными структурами. Украина также внесла его в санкционный список. В феврале 2026 года аналогичные ограничения применила Австралия.
Газойль — это смесь жидких углеводородов различного строения. Один из видов дешевого дизельного топлива. Из-за своей дешевизны имеет низкие потребительские свойства. Обычно под газойлем понимают топливо, которое можно использовать для генерации электроэнергии.
Starboard Maritime Intelligence | The Insider
Второй танкер — Sea Horse (IMO: 9262584) — пытается добраться до Кубы с конца февраля. Тогда, по данным Kpler, он загрузил около 200 тысяч баррелей российского газойля у побережья Кипра. С 25 февраля судно отключило сигнал AIS, находясь в 560 морских милях юго-восточнее Багам, и включило его лишь вчера, 17 марта, тогда же продолжив движение в сторону Карибского бассейна, следует из данных системы Starboard Maritime Intelligence.
Сейчас судно находится в международных водах на подходе к Багамскому архипелагу, где высок риск столкновения с американскими военными.
Давление на Гавану усилилось с конца прошлого года. Тогда американские силы перехватили судно с венесуэльской нефтью, направлявшееся на Кубу. После захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро администрация Дональда Трампа потребовала прекратить поставки топлива на остров. США также пригрозили введением пошлин против стран, поставляющих нефть Кубе, что привело к прекращению экспорта со стороны Мексики.
Военное присутствие США в Карибском бассейне фактически перекрыло основные каналы поставок топлива. Ранее танкер Ocean Mariner, регулярно доставлявший нефть на Кубу, также сменил курс и направился к Багамам. Возможное прибытие российских танкеров станет проверкой эффективности американского эмбарго.
Куба нуждается примерно в 100 тысячах баррелей нефти в сутки, однако собственная добыча покрывает лишь около 40% потребностей. Дефицит топлива уже привел к масштабным отключениям электроэнергии и гуманитарным проблемам.
Даже в случае доставки нефти эффект не будет мгновенным: сырье необходимо переработать, что может занять от 20 до 30 дней. На фоне продолжающейся блокады страна приближается к критической точке, когда запасы топлива могут полностью исчерпаться.
