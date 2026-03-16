На всей территории Кубы отключилось электричество, ведутся восстановительные работы, объявила государственная компания Unión Eléctrica de Cuba. По данным компании, система теплоснабжения не была затронута.

Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности заявило, что уже начало расследование.

Предыдущий крупный блэкаут на Кубе произошел в начале марта: тогда без света остались несколько миллионов жителей западной части страны — из строя вышла теплоэлектростанция имени Антонио Гитераса. Однако сегодняшний полный блэкаут стал первым после начала топливной блокады со стороны США.

Ранее в городе Морон на севере страны прошли протесты против постоянных отключений электроэнергии. Протестующие закидали камнями и попытались поджечь местный офис Коммунистической партии.

На этом фоне президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил о начале переговоров между представителями Кубы и США для урегулирования разногласий и снятия энергетической блокады. Также на Кубу в скором времени должны прибыть агенты ФБР для расследования предполагаемой деятельности террористических группировок.

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ, объявляющий чрезвычайное положение и вводящий новую систему тарифов на товары из стран, которые продают или иным образом поставляют нефть Кубе. В Белом доме заявили, что кубинский режим представляет «необычайную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике США. Администрация обвинила Гавану в сотрудничестве с враждебными государствами и террористическими группировками. В результате на Кубе возникли значительные перебои в работе энергетической системы и общественного транспорта.