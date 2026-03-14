Протестующие из-за отключений электроэнергии на Кубе напали на офис Коммунистической партии в Мороне

В городе Морон на севере страны участники протестов, вызванных постоянными отключениями электроэнергии, атаковали офис Коммунистической партии страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные государственные газеты.

Митинги начались поздно вечером как мирные демонстрации, а затем приняли более агрессивный характер. Местная газета Invasor назвала произошедшее «актами вандализма» и сообщила, что власти уже начали расследование.

«Небольшая группа людей забросала камнями вход в здание и подожгла на улице мебель из приемной. Предварительные сообщения, основанные на публикациях в социальных сетях, указывали на то, что пострадали и другие заведения, в том числе аптека и магазин сети Tiendas Caribe», — говорится в сообщении. По данным Invasor, полиция задержала пять человек, один участник протестов получил травму и попал в больницу. Очевидцы сообщали о том, что полиция стреляла по протестующим, официальные представители властей это отрицают. На опубликованном в соцсетях видео видно, как протестующие пытаются поджечь здание, кидая в окно горящую доску, затем слышен выстрел, после чего один из протестующих падает, однако, действительно ли в него попала пуля, непонятно.

