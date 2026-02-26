Береговая охрана Кубы обстреляла катер из Флориды, убив четырех кубинских эмигрантов. Власти Кубы обвинили экипаж катера в попытке вторжения

Береговая охрана Кубы обстреляла катер, зарегистрированный во Флориде. Убиты четыре человека и ранено еще шестеро. Как сообщает Reuters, на борту находились люди кубинского происхождения, ранее эмигрировавшие в США.

Правительство Кубы заявило, что 25 февраля катер вошел в кубинские воды и находившиеся на борту люди открыли огонь по кубинскому патрулю. Утверждается, что они прибыли из США в камуфляжной форме, имея при себе бронежилеты, автоматы, пистолеты, самодельные взрывные устройства и оптические прицелы. МВД Кубы заявило также, что некоторых из этих людей в прошлом разыскивали за подготовку терактов.

«Согласно предварительным показаниям задержанных, они намеревались осуществить проникновение в террористических целях», — говорится в заявлении министерства. Помимо задержанных на катере, по этому делу был арестован еще один человек на Кубе.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что власти США не причастны к произошедшему и проведут независимую проверку. «Перестрелки в открытом море, подобные этой, крайне необычны», — добавил Рубио.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова уже назвала инцидент у Кубы «агрессивной провокацией Вашингтона», передает РИА «Новости».

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных пошлинах на импорт из стран, которые продают или иным образом поставляют нефть Кубе. В результате на острове начался топливный кризис. В Белом доме заявили, что кубинский режим представляет «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике США.