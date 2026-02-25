Минфин США разрешил продажу венесуэльской нефти на Кубу для гуманитарных целей

Министерство финансов США объявило, что готово рассматривать в приоритетном порядке заявки на лицензии, позволяющие перепродавать нефть венесуэльского происхождения для использования на Кубе. Согласно документу ведомства, льготный режим распространяется на сделки, которые поддерживают кубинский народ и частный сектор страны, — в том числе на поставки топлива в коммерческих и гуманитарных целях.

Принципиальное условие: сделки не должны затрагивать структуры, связанные с кубинскими военными, спецслужбами или госинститутами, а также организации из ограничительного списка Госдепа. Таким образом Вашингтон дал понять, что его энергетическое эмбарго направлено против режима, а не против кубинцев.

По данным Bloomberg, шаг обусловлен гуманитарными опасениями: масштабное давление США на Гавану — включая нефтяной карантин в отношении Венесуэлы и дипломатическое давление на других союзников острова — спровоцировало заявления об энергетическом кризисе. ООН ранее заявила о «всё более тяжелых последствиях» американской кампании для больниц, санитарной инфраструктуры и продовольственного снабжения.

Исторически почти всё топливо на Кубу поставлялось сначала из Венесуэлы, затем из Мексики. После захвата Николаса Мадуро американским спецназом в январе 2026 года венесуэльские поставки кубинскому правительству прекратились, а Вашингтон использовал тарифную угрозу, чтобы добиться прекращения и мексиканских поставок.

С момента свержения Мадуро Госдеп направил Кубе $9 млн гуманитарной помощи — продовольственные пайки, фонари и другие товары. Помощь распределяется через католическую церковь, минуя правительство.

Отмечается, что хотя кубинские власти в последние месяцы разрешили малому и среднему бизнесу импортировать топливо, объемы остаются небольшими, а перепродажа запрещена. Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что США ослабят давление лишь в случае, если режим предоставит гражданам политические и экономические свободы. Гавана, в свою очередь, выразила готовность к переговорам, однако отказалась обсуждать свою систему управления и экономический строй.

Ранее стало известно, что кубинские сотрудники безопасности и часть военных советников покидают Венесуэлу на фоне давления со стороны США после январской операции по захвату Николаса Мадуро. Официально Каракас и Гавана о разрыве сотрудничества не объявляли.

