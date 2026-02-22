Кубинских силовиков выводят из охраны венесуэльского руководства на фоне давления США — Reuters

Кубинские сотрудники безопасности и часть военных советников покидают Венесуэлу на фоне давления со стороны США после январской операции по захвату Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 11 источников, знакомых с ситуацией. Официально Каракас и Гавана о разрыве сотрудничества не объявляли.

По данным агентства, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес доверила свою охрану венесуэльским силовикам. Ранее Мадуро и его предшественник Уго Чавес опирались на элитные кубинские подразделения. Несколько источников утверждают, что кубинские советники были отстранены от работы в военной контрразведке DGCIM — структуре, которая считалась ключевым инструментом подавления внутренней оппозиции.

Многие кубинские военные и медики в последние недели вылетели на родину. По словам одного из источников, решение о сокращении присутствия кубинцев было принято по указанию Родригес из-за давления Вашингтона. Другие собеседники Reuters не уточняют, идет ли речь о принудительном выводе, самостоятельном отъезде или отзыве по решению Гаваны. При этом несколько источников подчеркивают, что некоторые военные советники остаются в стране, а часть сотрудников разведки, вероятно, продолжает работу.



После операции 3 января, в ходе которой Мадуро был захвачен американскими военными, президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить сотрудничество Каракаса и Гаваны в сфере безопасности. По словам представителя Белого дома, Вашингтон считает, что интересы Родригес «совпадают» с ключевыми целями США. С середины декабря США также блокируют поставки венесуэльской нефти на Кубу — один из основных источников топлива для острова.



Гавана публично осудила действия США и заявила о готовности к диалогу «на равных условиях», одновременно подтверждая намерение сохранять стратегическое партнерство с Венесуэлой. В январе Родригес провела телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, после которого обе стороны заявили о «единстве» и продолжении сотрудничества. На мемориальной церемонии в Каракасе Родригес также выступала вместе с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

Reuters отмечает, что решение об отстранении кубинцев от президентской охраны и работы в контрразведке ранее не освещалось публично. Формального разрыва соглашений между странами не объявлено, однако источники агентства говорят о сокращении и перераспределении кубинского присутствия в структурах безопасности.

Сотрудничество Каракаса и Гаваны в сфере безопасности и социальных программ сформировалось в конце 2000-х годов: Венесуэла поставляла нефть, а Куба направляла в страну военных советников, сотрудников спецслужб и тысячи медиков. По оценкам экспертов, кубинские специалисты сыграли ключевую роль в укреплении позиций чавистского руководства в армии и спецслужбах.

В конце января Родригес публично заявляла, что Венесуэла «устала от распоряжений Вашингтона» и должна самостоятельно решать внутренние разногласия. Выступая перед нефтяниками в Пуэрто-ла-Крус, она утверждала, что страна заплатила высокую цену в «борьбе с фашизмом и экстремизмом», и настаивала, что США не управляют Венесуэлой.

После захвата Мадуро американскими военными администрация Дональда Трампа выдвинула Каракасу ряд требований, включая пересмотр связей с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, а также приоритетное сотрудничество с американскими нефтяными компаниями. На этом фоне власти Венесуэлы освободили более ста человек, осужденных по политическим мотивам. По данным CNN, Родригес пытается одновременно сохранить поддержку внутри страны и избежать дальнейшего экономического и военного давления со стороны США.

