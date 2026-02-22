Авиакомпании завершили вывоз почти 4,3 тысячи российских туристов с Кубы. Рейсы приостановлены из-за топливного кризиса

Российские авиакомпании завершили программу вывозных рейсов с Кубы, организованную на фоне топливного кризиса на острове. Как сообщил Минтранс РФ, 22 февраля в 17:27 мск в аэропорту Шереметьево приземлился самолет авиакомпании «Россия», выполнивший заключительный рейс из Варадеро.

В программе участвовали авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и Nordwind. С 13 февраля они выполнили девять рейсов из Варадеро, Гаваны, Кайо-Коко и Ольгина в Москву, перевезя почти 4,3 тысячи пассажиров.

В Минтрансе заявили, что программа была реализована при взаимодействии с кубинскими авиационными властями. Возможность возобновления полетов, как уточняется, будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками авиакеросина на Кубу.

О приостановке рейсов на остров российские перевозчики объявили 11 февраля. Тогда Росавиация сообщала, что ограничения связаны с дефицитом топлива, возникшим после решения США ввести дополнительные пошлины против стран — поставщиков нефти Кубе. В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения, позволяющий применять тарифные меры в отношении государств, которые прямо или косвенно поставляют нефть на остров.

Ранее кубинские власти уведомили международные авиакомпании, что с 10 февраля по 11 марта они не смогут гарантировать дозаправку в девяти аэропортах страны, включая международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване. По оценкам туроператоров, в начале февраля на Кубе находились более четырех тысяч организованных российских туристов. После выполнения девяти рейсов регулярное авиасообщение между странами остается приостановленным до изменения ситуации с топливом.

