ЕС задержал для проверки танкер российского «теневого флота» в Средиземном море

Военно-морские силы Евросоюза 20 апреля высадились на палубу танкера MV SOUTH STAR (IMO: 9263186). Формальной причиной стала проверка флага и регистрации судна. Танкер под флагом Камеруна принадлежит к "теневому флоту" России. Об этом написала на своей странице в Twitter (X) глава евродипломатии Кая Каллас.

"Каждое незаконное плавание помогает поддерживать военную машину России. Мы подкрепляем наши санкции действиями на море", - заявила Каллас.

Она добавила, что проверка судна осуществлялалась в рамках операции IRINI, а параллельно с ней страны-члены ЕС санкционировали новую операцию военно-морских сил ЕС под названием ATALANTA, в рамках которых будут проверяться суда российского теневого флота. Операция IRINI началась в 2020 году и изначально ее целью была проверка соблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии, а также сбор информации о контрабанде нефти и торговле людьми. В 2025 году Совет ЕС продлил ее мандат и расширил ее задачи: теперь задачей операции стал также сбор информации об угрозах критически важной морской инфраструктуре в результате незаконных действий. В марте 2026 года задействованные в операции силы получили разрешение высаживаться на суда для проверки флагов.

В Twitter-аккаунте операции IRINI указано, что судно находится под санкциями ЕС, а проверка была проведена в соответствии со ст. 110 Конвенции ООН по морскому праву. Эта норма позволяет военным кораблям досматривать иностранные суда при подозрении в отсутствии регистрации и незаконном использовании флага какого-либо государства без ведома этого государства.

Кроме европейских, судно находится под украинскими, канадскими, австралийскими, швейцарскими и новозеландскими санкциями.

По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, SOUTH STAR в начале июля вышел из порта Туниса, пересек Средиземное море, и провел несколько дней у побережья Египта в районе Порт-Саида. Здесь он встретился с другими судами - российским танкером PASSAT и египетским судном Golden Ocean 1. После этого, 17 июня SOUTH STAR направился в обратный путь и 20 июля пропал с радаров около 17:00 по местному времени, не дойдя до пролива между Мальтой и Сицилией. 21 июля танкер снова включил AIS у тунисского побережья и на момент публикации остается в Тунисском заливе. До этого судно много раз заходило в российские порты на Черном море.