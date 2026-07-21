75% танкеров «теневого флота» России стали обходить Ла-Манш после задержания SMYRTOS — OSINT-проект Russian Forces Spotter

После задержания британскими военными танкера российского «теневого флота» SMYRTOS (IMO 9389100) 14 июня использование Ла-Манша подсанкционными судами сократилось примерно на 40%, утверждает OSINT-проект Russian Forces Spotter.

По подсчетам проекта, за последний месяц 75% судов, находящихся под санкциями, выбирали более длинный маршрут: к северу от Шотландии, между Фарерскими и Шетландскими островами.

The Insider ранее также фиксировал изменение маршрутов после задержания SMYRTOS. Согласно анализу данных сервиса Starboard Maritime Intelligence, опубликованному 26 июня, за две недели после операции британских военных по меньшей мере 29 танкеров российского «теневого флота» предпочли обойти Великобританию и Ирландию через Атлантику, отказавшись от прохода через Ла-Манш.

При этом полностью этот маршрут не исчез: на тот момент через пролив прошли 14 танкеров, включая суда, находящиеся под санкциями Великобритании, ЕС и США.