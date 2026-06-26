После задержания SMYRTOS через Ла-Манш прошли минимум одиннадцать танкеров российского «теневого флота», включая суда под санкциями Британии

Так, без санкций продолжают работать

CHEM NICHOLAS (IMO 9374416)

WAN HE (IMO 9248461)

ANNA MARIA P (IMO 9288368).

Согласно данным украинской разведки, все три судна участвовали в экспорте российских нефтепродуктов или нефти после введения нефтяного эмбарго G7 и ЕС и политики price cap.

Еще несколько судов находятся только под украинскими санкциями. Среди них

CHRYSTAL SKY (IMO 9334569)

PASIPHAE (IMO 9289518)

ETERNAL (IMO 9273351)

Одновременно через Ла-Манш продолжают проходить и танкеры, находящиеся под санкциями Великобритании, ЕС, США и других западных стран, включая

FORWARDER (IMO 9419448)

NASLEDIE (IMO 9293002)

DINASTY (IMO 9311622)

ALMOND (IMO 9385142)

PROGRESS (IMO 9306627)

Еще три судна сейчас следуют в направлении Ла-Манша. Первые два находятся под санкциями Украины, третье — под санкциями Великобритании, ЕС, США, Швейцарии, Канады и Украины.

ARINA (IMO 9248813)

ZHUO YUAN (IMO 9408683)

BOND (IMO 9412335)

По данным британских военных, часть танкеров российского «теневого флота», следующих через Ла-Манш, сопровождает фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович». Королевский флот Великобритании практически непрерывно отслеживает фрегат с конца апреля. Некоторые СМИ сообщали, что корабль периодически испытывает трудности с топливом и фактически дрейфует в Ла-Манше. Для длительного пребывания у британских берегов «Адмирал Григорович» дозаправляется в море от ремонтного судна ПМ-82, об этом писали SIGINT-специалисты.

Большинство обходят Ла-Манш

При этом часть операторов после задержания SMYRTOS, напротив, предпочли отказаться от маршрута через Ла-Манш. По данным The Insider, по меньшей мере 29 танкеров российского «теневого флота» после 14 июня обошли Великобританию и Ирландию с запада через Атлантический океан, выбрав значительно более длинный маршрут и не заходя в Ла-Манш. Еще три танкера, обошедших Великобританию с запада по Атлантике, в этот подсчет не включены, так как они не заворачивали в Балтику, а пошли в Мурманск, — в этом случае маршрут через Ла-Манш не принципиален.