После задержания SMYRTOS через Ла-Манш прошли минимум одиннадцать танкеров российского «теневого флота», включая суда под санкциями Британии

После первого в истории задержания Великобританией танкера российского «теневого флота» в Ла-Манше через пролив уже прошли одиннадцать танкеров, которые Главное управление разведки Минобороны Украины относит к «теневому флоту». Еще три таких судна сейчас направляются в Ла-Манш. Среди этих танкеров есть суда, против которых Великобритания ввела санкции, один такой танкер направляется в пролив на момент написания этого материала.
Однако большинство «теневых» танкеров предпочитают всё же в пролив не заходить. Об этом свидетельствуют данные сервиса Starboard Maritime Intelligence, проанализированные The Insider.
Контекст
В ночь на 14 июня британские военные и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) задержали в Ла-Манше танкер SMYRTOS (IMO 9389100), находящийся под санкциями Великобритании, ЕС, США и ряда других стран. Это стало первой подобной операцией британских властей против судна российского «теневого флота».
Сразу после задержания несколько танкеров изменили курс и начали обходить Великобританию и Ирландию через Атлантический океан, избегая Ла-Манша. Однако последующие данные показывают, что полностью от прохода через пролив операторы «теневого флота» не отказались.
Кто прошел Ла-Манш или направляется в пролив
Среди уже прошедших судов оказались как танкеры, находящиеся под санкциями сразу нескольких западных стран, так и суда, которые, несмотря на участие в перевозках российских нефтепродуктов и нефти, до сих пор не включены в санкционные списки.
Так, без санкций продолжают работать
- CHEM NICHOLAS (IMO 9374416)
- WAN HE (IMO 9248461)
- ANNA MARIA P (IMO 9288368).
Согласно данным украинской разведки, все три судна участвовали в экспорте российских нефтепродуктов или нефти после введения нефтяного эмбарго G7 и ЕС и политики price cap.
Еще несколько судов находятся только под украинскими санкциями. Среди них
- CHRYSTAL SKY (IMO 9334569)
- PASIPHAE (IMO 9289518)
- ETERNAL (IMO 9273351)
Одновременно через Ла-Манш продолжают проходить и танкеры, находящиеся под санкциями Великобритании, ЕС, США и других западных стран, включая
- FORWARDER (IMO 9419448)
- NASLEDIE (IMO 9293002)
- DINASTY (IMO 9311622)
- ALMOND (IMO 9385142)
- PROGRESS (IMO 9306627)
Еще три судна сейчас следуют в направлении Ла-Манша. Первые два находятся под санкциями Украины, третье — под санкциями Великобритании, ЕС, США, Швейцарии, Канады и Украины.
- ARINA (IMO 9248813)
- ZHUO YUAN (IMO 9408683)
- BOND (IMO 9412335)
По данным британских военных, часть танкеров российского «теневого флота», следующих через Ла-Манш, сопровождает фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович». Королевский флот Великобритании практически непрерывно отслеживает фрегат с конца апреля. Некоторые СМИ сообщали, что корабль периодически испытывает трудности с топливом и фактически дрейфует в Ла-Манше. Для длительного пребывания у британских берегов «Адмирал Григорович» дозаправляется в море от ремонтного судна ПМ-82, об этом писали SIGINT-специалисты.
Большинство обходят Ла-Манш
При этом часть операторов после задержания SMYRTOS, напротив, предпочли отказаться от маршрута через Ла-Манш. По данным The Insider, по меньшей мере 29 танкеров российского «теневого флота» после 14 июня обошли Великобританию и Ирландию с запада через Атлантический океан, выбрав значительно более длинный маршрут и не заходя в Ла-Манш. Еще три танкера, обошедших Великобританию с запада по Атлантике, в этот подсчет не включены, так как они не заворачивали в Балтику, а пошли в Мурманск, — в этом случае маршрут через Ла-Манш не принципиален.