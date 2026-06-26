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После задержания SMYRTOS через Ла-Манш прошли минимум одиннадцать танкеров российского «теневого флота», включая суда под санкциями Британии

The Insider
Иллюстрация к материалу

После первого в истории задержания Великобританией танкера российского «теневого флота» в Ла-Манше через пролив уже прошли одиннадцать танкеров, которые Главное управление разведки Минобороны Украины относит к «теневому флоту». Еще три таких судна сейчас направляются в Ла-Манш. Среди этих танкеров есть суда, против которых Великобритания ввела санкции, один такой танкер направляется в пролив на момент написания этого материала. 

Однако большинство «теневых» танкеров предпочитают всё же в пролив не заходить. Об этом свидетельствуют данные сервиса Starboard Maritime Intelligence, проанализированные The Insider.

Карта движения судов «теневого флота» через Ла-Манш с 14 по 26 июня 2026 года

Карта движения судов «теневого флота» через Ла-Манш с 14 по 26 июня 2026 года

Starboard Maritime Intelligence | The Insider

Карта движения судов «теневого флота» через Ла-Манш с 14 по 26 июня 2026 года
Карта движения судов, выбравших обход Великобритании через Атлантику, с 14 по 26 июня 2026 года

Контекст

В ночь на 14 июня британские военные и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) задержали в Ла-Манше танкер SMYRTOS (IMO 9389100), находящийся под санкциями Великобритании, ЕС, США и ряда других стран. Это стало первой подобной операцией британских властей против судна российского «теневого флота».

Сразу после задержания несколько танкеров изменили курс и начали обходить Великобританию и Ирландию через Атлантический океан, избегая Ла-Манша. Однако последующие данные показывают, что полностью от прохода через пролив операторы «теневого флота» не отказались.

Кто прошел Ла-Манш или направляется в пролив

Среди уже прошедших судов оказались как танкеры, находящиеся под санкциями сразу нескольких западных стран, так и суда, которые, несмотря на участие в перевозках российских нефтепродуктов и нефти, до сих пор не включены в санкционные списки.

The Insider

The Insider

Так, без санкций продолжают работать 

  • CHEM NICHOLAS (IMO 9374416)
  • WAN HE (IMO 9248461) 
  • ANNA MARIA P (IMO 9288368). 

Согласно данным украинской разведки, все три судна участвовали в экспорте российских нефтепродуктов или нефти после введения нефтяного эмбарго G7 и ЕС и политики price cap.

Еще несколько судов находятся только под украинскими санкциями. Среди них 

  • CHRYSTAL SKY (IMO 9334569)
  • PASIPHAE (IMO 9289518) 
  • ETERNAL (IMO 9273351)

Одновременно через Ла-Манш продолжают проходить и танкеры, находящиеся под санкциями Великобритании, ЕС, США и других западных стран, включая 

  • FORWARDER (IMO 9419448)
  • NASLEDIE (IMO 9293002)
  • DINASTY (IMO 9311622)
  • ALMOND (IMO 9385142)
  • PROGRESS (IMO 9306627)

Еще три судна сейчас следуют в направлении Ла-Манша. Первые два находятся под санкциями Украины, третье — под санкциями Великобритании, ЕС, США, Швейцарии, Канады и Украины.

  • ARINA (IMO 9248813)
  • ZHUO YUAN (IMO 9408683) 
  • BOND (IMO 9412335)

По данным британских военных, часть танкеров российского «теневого флота», следующих через Ла-Манш, сопровождает фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович». Королевский флот Великобритании практически непрерывно отслеживает фрегат с конца апреля. Некоторые СМИ сообщали, что корабль периодически испытывает трудности с топливом и фактически дрейфует в Ла-Манше. Для длительного пребывания у британских берегов «Адмирал Григорович» дозаправляется в море от ремонтного судна ПМ-82, об этом писали SIGINT-специалисты.

Большинство обходят Ла-Манш

При этом часть операторов после задержания SMYRTOS, напротив, предпочли отказаться от маршрута через Ла-Манш. По данным The Insider, по меньшей мере 29 танкеров российского «теневого флота» после 14 июня обошли Великобританию и Ирландию с запада через Атлантический океан, выбрав значительно более длинный маршрут и не заходя в Ла-Манш. Еще три танкера, обошедших Великобританию с запада по Атлантике, в этот подсчет не включены, так как они не заворачивали в Балтику, а пошли в Мурманск, — в этом случае маршрут через Ла-Манш не принципиален.

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