«Адмирал Григорович», сопровождавший «теневой флот» в Ла-Манше с апреля, заметили в Балтийске. Вероятно, его сменил другой военный корабль

Кадры с «Адмиралом Григоровичем» в порту Балтийска Калининградской области публикует военный аналитик с ником Massimo Frantarelli. Судя по окружающим объектам, съемка, предположительно, велась со смотровой площадки Северный мол на входе в Балтийский пролив, установил The Insider.

Российский военный корабль «Адмирал Григорович», сопровождавший последние несколько месяцев танкеры «теневого флота» в Ла-Манше, заметили в Калининградской области. Вероятно, на страже «теневых» судов его сменил фрегат Балтийского флота «Неустрашимый», который незадолго до этого обнаружили у берегов Великобритании.

Незадолго до обнаружения «Григоровича» в Балтийске британский телеканал Sky News опубликовал снятое с вертолета видео другого российского военного корабля в Северном море. В соцсетях издания оно появилось накануне вечером.

На кадрах — фрегат «Неустрашимый». Его засняли во время дозаправки топливом и пополнения запасов. Sky News называет его «вторым российским военным кораблем, который намерен сопровождать „теневой флот“ в проливе». «Неустрашимый» — фрегат Балтийского флота, в феврале этого года профильные порталы сообщали, что он вернулся на родную базу.

Заметили «Неустрашимый» в этом районе, впрочем, раньше — еще 10 июля. Мониторинговый проект Russian Forces Spotter писал, что он сменил «Григоровича» в водах Ла-Манша.

С учетом того, что сейчас корабль «Адмирал Григорович» заметили в Балтийске, действительно не исключено, что «Неустрашимый» сменит его на дежурстве в британских водах, сопровождая танкеры «теневого флота». Независимого подтверждения того, что «Григорович» действительно вернулся в Балтийск, впрочем, пока нет.

Незадолго до этого, 14 июля, некоторые аналитики при этом сообщили, что «Григорович», возможно, сопровождает грузовое судно в Ла-Манше. Это предположение было неверным, отмечал тогда в разговоре с The Insider аналитик Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас:

«Похоже, что фрегат направляется для пополнения запасов совместно с ПМ-82 у побережья Саффолка. Всё еще остается небольшая вероятность, что сопровождение осуществляет новое российское судно».

На протяжении последних трех месяцев «Григорович» регулярно сопровождал в Ла-Манше по меньшей мере часть судов российского «теневого флота». Его впервые заметили в водах пролива в апреле этого года, после того, как британский премьер-министр Кир Стармер объявил, что военные будут задерживать суда, внесенные в британские санкционные списки. Королевский флот Великобритании практически непрерывно отслеживал фрегат с конца апреля.

В середине июня фрегат снова попал в новостные сводки, после того, как произвел предупредительные выстрелы в сторону британской прогулочной яхты. Российское Минобороны тогда обвинило ее экипаж в «опасном сближении» с кораблем.