ЕС впервые внес в санкционный список бункеровщик, заправляющий танкеры «теневого флота», и кадровое агентство по набору моряков

Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России добавил в список еще 41 судно, их общее число теперь достигло 673-х. В этот раз под санкции попали в том числе суда, которые поддерживают «теневой флот», предоставляя бункеровку (заправку) и другие услуги.

«Эти меры направлены против танкеров не из ЕС, которые являются частью „теневого флота“, обходящего механизм ограничения цен на нефть, которые поддерживают энергетический сектор России иными способами или перевозят военную технику для России или украденное украинское зерно. ЕС также внес в санкционный список восемь организаций и физическое лицо, активно работающие в экосистеме „теневого флота“, включая компании, работающие от имени российских нефтяных гигантов, и, впервые, кадровое агентство, оказывающее поддержку „теневому флоту“».

Новый пакет мер также приостанавливает автоматическую корректировку механизма ограничения цен на нефть до 15 июля 2027 года.

«Это делается для того, чтобы прибыль России от продажи нефти оставалась в пределах допустимых значений, несмотря на исключительную рыночную ситуацию, вызванную закрытием Ормузского пролива».

Изучив обновленный список попавших под санкции судов, The Insider обнаружил, в частности, бункеровщик Kumana (IMO 9809538) под флагом Шри-Ланки.

Согласно опубликованным документам, под санкции попало ООО «Аквамарин Шип Менеджмент» (LLC «Aquamarine Ship Management») из Новороссийска (Краснодарский край). Это кадровое агентство, которое специализируется на подборе моряков, в том числе для работы на нефтяных танкерах. «Оно нанимало моряков для эксплуатации судов, занимающихся опасными видами деятельности при транспортировке российской нефти, такими как отсутствие надлежащего страхования, выполнение небезопасных операций, преднамеренное принятие мер по избежанию обнаружения судна, например, отключение автоматических идентификационных систем», — говорится в пояснениях ЕС.

Как ранее выяснил The Insider, с начала полномасштабной войны крюинговые компании из Украины, Казахстана, Кипра, Индии, Молдовы и Грузии опубликовали по меньшей мере 1000 объявлений о найме моряков на суда «теневого флота» России.