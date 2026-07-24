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Глава FIDE Аркадий Дворкович временно покинул свой пост из-за европейских санкций

The Insider
Фото: FIDE

Фото: FIDE

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил о временном сложении с себя полномочий после включения в санкционный список Евросоюза. Как следует из опубликованных Советом ЕС документов, поводом для санкций стали его заявления о Крыме и проведение шахматных турниров на оккупированных территориях Украины.

Официальное обращение Дворковича появилось на сайте FIDE накануне вечером. В нем он назвал свое включение в санкционные списки «незаконным и несправедливым», а также добавил, что приостановит свою работу в качестве президента федерации, пока санкции будут действовать: 

«Я уверен, что справедливость восторжествует. Однако до вынесения официального решения суда и/или отмены или изменения такого решения эти санкции могут препятствовать стабильному функционированию FIDE». 

Обязанности президента федерации будет исполнять заместитель Дворковича — 15-й чемпион мира, индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Незадолго до объявления санкционных списков бывший президент FIDE Кирсан Илюмжинов (занимал этот пост с 1995 по 2018 годы) сообщил, что намерен вновь баллотироваться на пост главы организации. Выборы президента федерации пройдут в этом сентябре. 

Дворкович попал под персональные санкции ЕС накануне вместе с еще 47 физическими лицами, среди которых — руководители компаний, участвующих в производстве российских беспилотников Garpiya-A1 и FPV-дронов Bekas, и зампредседателя Промсвязьбанка Михаил Дорофеев. 

В документах Совета ЕС Дворкович указан как президент FIDE и член попечительского совета Федерации шахмат России. ЕС напоминает, что до перехода в международные шахматные структуры он занимал высокие должности в российском правительстве: был помощником президента Дмитрия Медведева, а затем вице-премьером. Отдельно подчеркивается, что переизбрание Дворковича на пост президента FIDE в 2022 году в Кремле называли «победой» Москвы. Европейские власти также утверждают, что в должности главы FIDE он публично поддерживал аннексию Крыма и называл оккупированные украинские города «новыми территориями» России.

Еще одна претензия связана с Федерацией шахмат России, в попечительский совет которой входит Дворкович. Отмечается, что эта организация проводила турниры на оккупированных территориях Украины, включая Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Санкции ЕС означают заморозку активов Дворковича в Евросоюзе и запрет европейским гражданам и компаниям предоставлять ему деньги или экономические ресурсы.

Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию с 2018 года. После начала полномасштабной войны против Украины Дворкович не стал публично конфликтовать с Международным олимпийским комитетом и поддержал санкции против российских и белорусских шахматистов.

В марте 2022 года он дал интервью американскому журналу Mother Jones, в котором осудил вторжение в Украину. После этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал его «национал-предателем», а сам Дворкович вскоре ушел с поста главы фонда «Сколково».

При этом пост президента FIDE он сохранил. В августе 2022 года Дворковича переизбрали на новый срок. Российские шахматисты после начала войны продолжают выступать на международных турнирах, но многие делают это под нейтральным флагом. Более ста шахматистов в 2023 году сменили спортивное гражданство.

В сентябре 2024 года на конгрессе FIDE обсуждалось полное снятие санкций с шахматных федераций России и Беларуси. С такой инициативой выступила федерация Кыргызстана. Полное снятие санкций тогда поддержал 21 делегат, за их полное сохранение проголосовал 41. Большинство поддержало компромиссный вариант: провести консультации с МОК и Международным паралимпийским комитетом о возможном допуске детей до 12 лет и игроков с инвалидностью к соревнованиям FIDE.

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