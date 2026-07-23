ЕС ввел санкции против поставщиков компонентов для дронов «Гарпия» и производителя FPV-дронов Bekas

FPV-дроны Bekas

Отдельный блок санкций касается ООО «Экопром», производящего FPV-дроны семейства Bekas. Под ограничения попали:

само ООО «Экопром»;

владелец предприятия Александр Арзамасцев;

генеральный директор Александр Рудик.

Согласно документам ЕС, компания выпускает беспилотники Bekas-700, Bekas-2500, Bekas-3500 и Bekas-4500, а также комплекты к ним. Эти FPV-дроны используются российскими вооруженными силами в войне против Украины.

Контекст

The Insider ранее рассказывал, как после начала полномасштабной войны в России возникла разветвленная индустрия военных беспилотников. Среди ее продукции — «Привет-82», «Бумеранг», «Упырь», «Сибирячок», «Пиранья», «Гортензия», «Овод» и «Велес». Часть разработчиков позиционировала себя как создателей гражданских технологий и инновационные стартапы, хотя выпускаемые ими аппараты применялись российской армией. В некоторых случаях представленные как российские разработки устройства или их основные компоненты оказывались товарами китайского производства, доступными на AliExpress.

В другом расследовании The Insider установил, что в России работают как минимум 140 компаний — производителей беспилотников, а еще более 60 организаций поставляют им детали, перепродают аппараты или обучают операторов. Их общая выручка за 2024 год превысила 136 млрд рублей, а совокупный долг, который может отражать объем привлеченных инвестиций, за 2023–2024 годы достиг 243 млрд рублей.

Российское производство массовых беспилотников при этом остается зависимым от импорта. По подсчетам The Insider, на двигатели приходилось 38% стоимости импорта изученных производителей и поставщиков, на контроллеры — 25%, на аккумуляторы — 20%. Готовые китайские дроны Россия почти перестала официально ввозить, однако импорт комплектующих для их сборки вырос почти втрое и достиг примерно $500 млн.

В том же расследовании говорилось, что ЦУГАМ — структура Московского инновационного кластера, первоначально обещавшая доставку продуктов и посылок гражданскими беспилотниками, — вошла в капитал производителей «Гарпии», «Сибирячка» и «Бумеранга». Производство и испытательный полигон компания впоследствии открыла на территории захваченного Россией Луганского авиационного ремонтного завода.