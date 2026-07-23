ЕС ввел санкции против поставщиков компонентов для дронов «Гарпия» и производителя FPV-дронов Bekas

Евросоюз в рамках нового санкционного пакета ввел ограничения против компаний и их руководителей, участвующих в производстве российских беспилотников Garpiya-A1 и FPV-дронов Bekas. Это следует из опубликованных Советом ЕС документов.
В санкционный список попали поставщики электроники, двигателей и химических компонентов, разработчики программного обеспечения, испытательная организация, производители пусковых и транспортных машин, а также компании, перевозившие готовые беспилотники и их комплектующие на военные аэродромы вблизи фронта.
Главным производителем «Гарпии-А1» в документах ЕС назван Ижевский электромеханический завод «Купол». Сам завод уже находится под европейскими санкциями. Новые ограничения направлены на его подрядчиков и фактически охватывают значительную часть производственной и логистической цепочки беспилотника.
Компании, связанные с производством «Гарпии»
Под санкции попали:
- ООО «НТТ Восток» — поставляет «Куполу» полуфабрикаты электроники и другие компоненты, в том числе детали боевой части «Гарпии-А1»;
- ООО «Текстильтехснаб» — поставляет химическое сырье для твердотопливного ускорителя, используемого при запуске беспилотника;
- ЗАО «Техносвязь» — поставляет электронику и компоненты для производства «Гарпии-А1»;
- ООО «Арморгрупп» — поставляет материалы и оказывает услуги для производства машин обеспечения и обслуживания беспилотников;
- ООО «ЛК Автолайф» — перевозит готовые «Гарпии-А1» и основные компоненты к ним на военные аэродромы рядом с фронтом;
- ООО «Автолайф Логистик» — также занимается доставкой беспилотников и комплектующих на военные аэродромы;
- ООО «Делмот» — участвует в разработке двигателя для «Гарпии-А1»;
- ФГУП «Главный центр специальной связи» — перевозит беспилотники и их основные компоненты;
- ООО «Группа Промавто» — производит специальные машины сопровождения «Гарпии»;
- ООО «Лаггар Про» — поставляет материалы и услуги для производства пусковых машин;
- ООО «МСКА Инжиниринг» — поставляет химические компоненты для твердотопливного ускорителя;
- АО «Оборонтест» — участвует в полевых испытаниях «Гарпии», предоставляя оборудование для измерений во время полетов;
- АО «Орбита» — поставляет электронные компоненты для боевых частей беспилотника;
- ООО «Полководец» — поставляет материалы и компоненты, используемые при перевозке боевых частей;
- ООО «Системная промышленная группа» — поставляет компоненты для транспортных машин комплекса;
- АО НПК «Северная Заря» — поставляет электронные компоненты для боевых частей;
- ООО НПФ «Ротор» — производит пневматические катапульты для запуска беспилотников;
- ООО «Фирма Радиал» — участвует в разработке бортового программного обеспечения для управления полетом.
Совет ЕС указывает, что «Гарпия-А1» представляет собой ударный беспилотник одностороннего действия, применяемый российской армией в войне против Украины.
Персональные санкции введены против:
- Андрея Доронина — гендиректора и совладельца «НТТ Восток»;
- Риммы Фалалеевой — гендиректора и владелицы «Текстильтехснаба»;
- Евгения Савлева — гендиректора «Техносвязи»;
- Олега Гусаровского — гендиректора «Арморгрупп»;
- Инсафа Фахрутдинова — гендиректора и владельца «ЛК Автолайф»;
- Ришата Баширова — директора и владельца «Автолайф Логистик»;
- Андрея Шубина — гендиректора и совладельца «Делмота»;
- Ивана Гайчени — гендиректора Главного центра специальной связи;
- Михаила Амбарова — гендиректора и совладельца «Группы Промавто»;
- Сергея Лисковича — гендиректора и основного владельца «Лаггар Про»;
- Сергея Кондрашина — гендиректора и владельца «МСКА Инжиниринг»;
- Сергея Сычкова — гендиректора «Оборонтеста»;
- Александра Гармашова — гендиректора «Орбиты»;
- Елены Сергеевой — гендиректора и совладелицы «Полководца»;
- Александра Швецова — гендиректора и основного владельца «Системной промышленной группы»;
- Евгения Малахова — гендиректора НПК «Северная Заря»;
- Константина Мигалина — руководителя НПФ «Ротор»;
- Евгения Слодкевича — руководителя фирмы «Радиал».
FPV-дроны Bekas
Отдельный блок санкций касается ООО «Экопром», производящего FPV-дроны семейства Bekas. Под ограничения попали:
- само ООО «Экопром»;
- владелец предприятия Александр Арзамасцев;
- генеральный директор Александр Рудик.
Согласно документам ЕС, компания выпускает беспилотники Bekas-700, Bekas-2500, Bekas-3500 и Bekas-4500, а также комплекты к ним. Эти FPV-дроны используются российскими вооруженными силами в войне против Украины.
Контекст
The Insider ранее рассказывал, как после начала полномасштабной войны в России возникла разветвленная индустрия военных беспилотников. Среди ее продукции — «Привет-82», «Бумеранг», «Упырь», «Сибирячок», «Пиранья», «Гортензия», «Овод» и «Велес». Часть разработчиков позиционировала себя как создателей гражданских технологий и инновационные стартапы, хотя выпускаемые ими аппараты применялись российской армией. В некоторых случаях представленные как российские разработки устройства или их основные компоненты оказывались товарами китайского производства, доступными на AliExpress.
В другом расследовании The Insider установил, что в России работают как минимум 140 компаний — производителей беспилотников, а еще более 60 организаций поставляют им детали, перепродают аппараты или обучают операторов. Их общая выручка за 2024 год превысила 136 млрд рублей, а совокупный долг, который может отражать объем привлеченных инвестиций, за 2023–2024 годы достиг 243 млрд рублей.
Российское производство массовых беспилотников при этом остается зависимым от импорта. По подсчетам The Insider, на двигатели приходилось 38% стоимости импорта изученных производителей и поставщиков, на контроллеры — 25%, на аккумуляторы — 20%. Готовые китайские дроны Россия почти перестала официально ввозить, однако импорт комплектующих для их сборки вырос почти втрое и достиг примерно $500 млн.
В том же расследовании говорилось, что ЦУГАМ — структура Московского инновационного кластера, первоначально обещавшая доставку продуктов и посылок гражданскими беспилотниками, — вошла в капитал производителей «Гарпии», «Сибирячка» и «Бумеранга». Производство и испытательный полигон компания впоследствии открыла на территории захваченного Россией Луганского авиационного ремонтного завода.