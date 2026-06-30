Власти Франции отпустили капитана танкера российского «теневого флота», задержанного у берегов Сицилии. Судно остается у Марселя

Французские власти отпустили из-под стражи капитана танкера российского «теневого флота» Deliver (IMO: 9194983). Имя главы экипажа не приводится. Он смог вернуться на борт, однако судно остается под административным арестом. Прокуратура расследует причастность танкера к нарушению морского права, в частности использования флага. Как свидетельствуют данные из открытых источников, Deliver шел под флагом Камеруна.

По данным прокуратуры Марселя, на борту находятся 25 членов экипажа. Речь идет о гражданах четырех стран. Посольство России во Франции утверждает, что, по его данным, среди них нет россиян, и называет перехват судна «актом пиратства».

Французские военные перехватили 275-метровый Deliver 23 июня у берегов Сицилии для проверки флага. Судно шло из российского нефтяного порта Приморск в сторону Сингапура через Суэцкий канал. По данным аналитиков Starboard Maritime Intelligence, на момент задержания оно шло с грузом.

После проверки танкер направили к французскому порту. О его задержании сообщил президент Эммануэль Макрон. Он опубликовал видеозапись операции по захвату судна.