Власти Франции отпустили капитана танкера российского «теневого флота», задержанного у берегов Сицилии. Судно остается у Марселя

Французские власти отпустили из-под стражи капитана танкера российского «теневого флота» Deliver (IMO: 9194983). Имя главы экипажа не приводится. Он смог вернуться на борт, однако судно остается под административным арестом. Прокуратура расследует причастность танкера к нарушению морского права, в частности использования флага. Как свидетельствуют данные из открытых источников, Deliver шел под флагом Камеруна.
По данным прокуратуры Марселя, на борту находятся 25 членов экипажа. Речь идет о гражданах четырех стран. Посольство России во Франции утверждает, что, по его данным, среди них нет россиян, и называет перехват судна «актом пиратства».
Французские военные перехватили 275-метровый Deliver 23 июня у берегов Сицилии для проверки флага. Судно шло из российского нефтяного порта Приморск в сторону Сингапура через Суэцкий канал. По данным аналитиков Starboard Maritime Intelligence, на момент задержания оно шло с грузом.
После проверки танкер направили к французскому порту. О его задержании сообщил президент Эммануэль Макрон. Он опубликовал видеозапись операции по захвату судна.
По обвинению в причастности к российскому «теневому флоту» Deliver находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Новой Зеландии. По словам Макрона, эта операция демонстрирует решимость Европы в борьбе с «теневым флотом» и была проведена вскоре после аналогичного задержания другого танкера Великобританией. В ночь на 14 июня Лондон задержал в Ла-Манше танкер Smyrtos. После этого суда «теневого флота» в проливе начали разворачиваться и менять маршруты, обращал внимание The Insider.
The Insider проанализировал актуальные данные, предоставленные мониторинговым сервисом Starboard. Из них следует, что после исчезновения Deliver с радаров утром 23 июня его маршрут оставался невидимым более трех суток: Starboard фиксирует разрыв в AIS-данных с 09:36 23 июня до 14:57 26 июня по московскому времени. Последняя точка перед пропажей находилась в центральной части Средиземного моря южнее Сицилии, после чего судно снова появилось в системе уже у французского побережья, в районе Фос-сюр-Мер и Port-de-Bouc. Вечером 26 июня система зафиксировала заход Deliver в портовую зону Port-de-Bouc, где судно оставалось и 30 июня.