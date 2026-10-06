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Подсанкционные танкеры вывезли из Южной Кореи в Россию более 176 тысяч тонн топлива — The Guardian

The Insider
Изображение: Guardian Design

Изображение: Guardian Design

Летом из южнокорейских портов на российский Дальний Восток отправили более 176 тысяч тонн топлива, в основном дизельного. Такие данные приводит The Guardian, изучившая портовые записи и сведения систем отслеживания судов. В июле и августе семь танкеров совершили 14 рейсов в Россию, причем три из них находятся под санкциями Великобритании и ЕС.

Крупнейшим перевозчиком стал подсанкционный танкер Layla, который за два рейса доставил из Ульсана во Владивосток 57 тысяч тонн дизеля. Во второй раз он сообщил корейским властям, что идет в японский порт Ниигата. Танкер Chongchon, заявивший о курсе на Сингапур, вообще не заходил в порт и принял около 26 тысяч тонн топлива с другого судна у берегов Ёсу. Кому принадлежал груз, неизвестно.

По данным Kpler, среди покупателей были подсанкционная «Роснефть» и ННК, владелец которой Эдуард Худайнатов находится под британскими санкциями. В августе Россия ввезла морем 368 тысяч тонн нефтепродуктов — рекорд с начала полномасштабного вторжения. На Южную Корею пришелся 31% этого объема, больше поставила только Индия. Аналитик финского центра CREA Айзек Леви заявил:

«Это подрывает санкционный режим и поддержку Украины со стороны Южной Кореи».

Судя по всему, поставки не нарушают южнокорейских законов, поскольку ограничения Сеула касаются в основном станков, электроники и автомобилей. МИД страны не стал комментировать отгрузки, но заявил, что расширил экспортный контроль в отношении России до 1402 нестратегических товаров. Отгрузки резко выросли в июле — тогда же президент Ли Чжэ Мён пообещал $100 млн на восстановление Украины.

В начале августа сообщалось о двух танкерах, вывезших из Ульсана в Россию около 30 тысяч тонн нефтепродуктов. Москва перешла к импорту топлива из-за украинских ударов по энергетической инфраструктуре.

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Публикация:«Подсанкционные танкеры вывезли из Южной Кореи в Россию более 176 тысяч тонн топлива — The Guardian»

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