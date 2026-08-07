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Новости

Россия начала импортировать нефтепродукты из Южной Кореи

The Insider
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По меньшей мере два танкера с нефтепродуктами вышли из портов Южной Кореи, чтобы доставить груз на Дальний Восток на фоне топливного кризиса в России. Об этом пишет Reuters. 

По данным агентства, погрузка произошла в конце июля. В общей сложности речь идет о поставке как минимум 30 тысяч тонн нефтепродуктов. Один из танкеров уже прибыл на Дальний Восток из корейского порта Ульсана, но еще не завершил разгрузку. 

Предположительно, в этой партии нефтепродуктов есть дизель и авиационное топливо. Подробности, однако, неизвестны: ни одна из сторон не стала комментировать сделку. 

Агентство Reuters называет эту торговую операцию достаточно необычной: как правило, Россия играет роль экспортера нефтепродуктов. Всё изменилось на фоне топливного кризиса, который продолжается с конца весны из-за участившихся украинских атак по энергетической инфраструктуре. Из-за этого российские власти начали искать альтернативные пути наполнения внутреннего рынка топливом. 

За 25 дней июня 2026 года Россия ввезла из Беларуси в 141 раз больше бензина, чем за весь июнь годом ранее. Кроме того, сообщалось, что Москва начала переговоры с Казахстаном и Индией о поставках бензина. Россия уже также закупила бензин из Марокко и получила первые партии индийского бензина. Однако, как отмечало Reuters со ссылкой на источники, индийские НПЗ дали понять, что лишних объемов у них немного, а потому полностью удовлетворить запрос РФ они не смогут.

Украинским военным удалось вывести из строя 45% номинальных и 30% фактических нефтеперерабатывающих мощностей в России. К середине июля НПЗ совокупной мощностью более 45 млн тонн нефти в год так и не возобновили продажу топлива на Петербургской бирже. По подсчетам The Insider, после атак в 2026 году полностью или частично останавливали переработку 16 российских НПЗ.

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