Марокко начало поставлять бензин в Россию — Reuters

Россия закупила около 30 тысяч тонн бензина из Марокко. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. По их данным, танкер сейчас разгружается в порту Мурманска. Москва начала импорт бензина из-за массированных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), которые вывели из строя 30% фактических мощностей НПЗ. Ранее Россия просила поставить топливо Беларусь, Казахстан и Индию.

Бензин марки АИ-92 был погружен на танкер под флагом Панамы в марокканском порту Танжер в середине июля, рассказали собеседники агентства. В настоящий момент судно разгружается в Мурманске. Поставщиком топлива выступила компания «Лукойл», пресс-служба которой не ответила на запрос Reuters.

Правительство РФ ввело ряд мер для преодоления кризиса на внутреннем топливном рынке, который разразился из-за атак украинских беспилотников на НПЗ. В частности, Москва ввела запрет на экспорт бензина, а также начала импорт топлива из-за границы.

За 25 дней июня 2026 года Россия ввезла из Беларуси в 141 раз больше бензина, чем за весь июнь годом ранее. Кроме того, Москва начала переговоры с Казахстаном и Индией о поставках бензина. Первые партии индийского бензина Россия уже получила. Однако, как отмечало Reuters со ссылкой на источники, индийские НПЗ дали понять, что лишних объемов у них немного, а потому полностью удовлетворить запрос РФ они не смогут.

Украине удалось вывести из строя 45% номинальных и 30% фактических нефтеперерабатывающих мощностей в России. К середине июля НПЗ совокупной мощностью более 45 млн тонн нефти в год так и не возобновили продажу топлива на Петербургской бирже. По подсчетам The Insider, после атак в 2026 году полностью или частично останавливали переработку 16 российских НПЗ.