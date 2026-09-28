Южная Корея потребовала от Украины извинений за раскрытие тайной передачи северокорейских пленных Сеулу

Южная Корея потребовала от Украины официальных извинений и объяснений из-за того, что Владимир Зеленский публично рассказал о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. С таким заявлением в воскресенье выступил старший советник президента Ли Чжэ Мёна по связям с общественностью Сон Ги Хон, сообщает Associated Press. Он выразил «сильное сожаление» в связи с последними действиями Киева.

О передаче пленных Зеленский объявил на прошлой неделе, выступая на Генассамблее ООН. Украинские военные захватили их в начале 2025 года. Ли Чжэ Мён тогда обвинил Киев в нарушении договоренности о неразглашении, однако украинская сторона заявила, что такого соглашения не заключала. Сон Ги Хон назвал это заявление ложным. Он сказал:

«Это действие серьезно подрывает доверие между правительствами двух стран и наносит значительный ущерб дружественным отношениям между ними».

По словам советника, о неразглашении стороны договорились, поскольку Сеул опасался за безопасность самих военных и их родственников в КНДР, а также учитывал неуточненные дипломатические соображения и вопросы безопасности. Киев в свою очередь беспокоился, что внутри страны его раскритикуют за упущенную возможность обменять северокорейцев на украинских военных в российском плену.

Еще находясь в Украине, оба пленных говорили в интервью СМИ, что хотят переселиться в Южную Корею. Сеул призывал Киев не отправлять их в КНДР, где им может грозить преследование. При этом, как отмечает AP, либеральное правительство Южной Кореи опасалось, что известие об отправке пленных в Сеул вызовет гневную реакцию Пхеньяна и помешает попыткам возобновить диалог между КНДР и США.

В сентябре в северокорейском порту Расон, через который идет торговля оружием между КНДР и Россией, впервые с мая заметили российское судно, писало южнокорейское издание NK Pro со ссылкой на спутниковые снимки. По приведенным изданием подсчетам, с августа 2023 года КНДР отправила в Россию от 8 млн до 11 млн артиллерийских выстрелов.