КНДР начала строить два новых военных корабля. Один из них, вероятно, будет первым северокорейским крейсером — NK News

Северная Корея с июля строит на двух верфях новые военные корабли, выяснил аналитический сервис NK Pro, изучив спутниковые снимки. На кадрах Planet Labs видно, как с начала июля на западном побережье, на верфи в Нампхо, складируют и собирают крупные секции корпуса, а с середины августа то же происходит на восточном побережье, в Чхонджине. Размеры кораблей пока определить нельзя.

По оценке NK Pro, в Нампхо, скорее всего, закладывают первый крейсер водоизмещением 10 тысяч тонн. Он будет крупнее двух пятитысячетонных эсминцев, которые недавно приняли на вооружение ВМС КНДР. В июне Ким Чен Ын заявил:

«Мы должны каждый год строить по два надводных корабля классом выше „Чхве Хёна“, в том числе крейсеры водоизмещением 10 тысяч тонн».

В Чхонджине работы возобновились только в августе — вероятно, из-за последствий неудачного спуска эсминца «Кан Гон» в мае 2025 года. Там может строиться еще один пятитысячетонный эсминец. Издание отмечает, что строительство затянулось, а Ким Чен Ын теперь делает ставку на более крупные суда, поэтому не исключено, что и там закладывают крейсер. Второй эсминец в Нампхо обещали спустить на воду к 10 октября, но на какой стадии эта работа, неизвестно.

Параллельно КНДР модернизирует верфи. С прошлого месяца в Нампхо и Чхонджине появились десятки построек с синими крышами, похожих на жилье для строителей, а летом такой же лагерь возник на верфи в Раджине. В июле Ким Чен Ын потребовал на заседании Центрального военного комитета ускорить расширение мощностей судостроительных заводов.

В мае 2025 года «Кан Гон» накренился и упал в воду при спуске на верфи в Чхонджине на глазах у Ким Чен Ына. После аварии задержали четырех чиновников, а поврежденный корабль отправили на ремонт в сухой док порта Раджин недалеко от границы с Россией.