Между Россией и КНДР открылся автомобильный мост. Аналитики считают, что он станет ключевой артерией для военных поставок из Северной Кореи

Россия и КНДР открыли автомобильный мост через пограничную реку Туманная. Об этом сообщило госагентство ТАСС. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, открытие первого автомоста между странами «придаст мощный импульс дальнейшему развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества». Аналитики ранее отмечали, что основная причина возведения автодорожного полотна через Туманную — военное сотрудничество.

В церемонии открытия приняли участие по видеосвязи премьер РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон. Мишустин заверил:

«Убежден, что расширение транспортной приграничной инфраструктуры придаст мощный импульс дальнейшему развитию торгово-экономического, научно-технологического и культурного сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Хорошие перспективы получит туристическая отрасль».

В свою очередь губернатор Приморского края Олега Кожемяко подчеркнул, что «мост связал транспортные системы российского Приморья с КНДР, символизируя стремление к укреплению дружественных добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества». Он рассказал, что мост был назван в честь офицера советской армии Якова Новиченко, который 1 марта 1946 года «спас жизни участников мирной демонстрации в Пхеньяне». Кожемяко заявил:

«Сегодня колонну автомобилей, проехавших по мосту со стороны России, возглавил ЗАЗ-968м, выпущенный в 1980 году. Он принадлежал Якову Новиченко. За рулем восстановленной машины — внук героя-интернационалиста Николай Щербицкий».

Как отметило госагентство ТАСС, идея проекта зародилась еще в 2018 году, а соглашение о строительстве автомобильного моста через Туманную было подписано 19 июня 2024-го во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР. Ранее сообщалось, что открытие моста несколько раз откладывалось: северокорейцы успели построить всю необходимую инфраструктуру в срок, а российская сторона постоянно срывала планы.

Расследователи украинской организации Truth Hounds пришли к выводу, что настоящая причина возведения автодорожного полотна через Туманную — военное сотрудничество, а не торгово-экономическое или культурное взаимодействие. Мост может стать ключевым каналом для переброски северокорейских солдат и вооружений для войны против Украины. В обратном направлении, из России, по нему могут поставляться различные технологии и ресурсы.

До сих пор наземное сообщение между РФ и КНДР осуществлялось только по единственному железнодорожному «Мосту Дружбы». Расследователи подчеркивают: отслеживать автомобильные перевозки со спутников значительно сложнее, чем железнодорожные, поскольку дорожная сеть обеих стран гораздо шире, чем сеть железных дорог. Кроме того, погрузка и разгрузка автотранспорта происходит быстрее, чем вагонов поездов, что уменьшает время для фиксации активности со спутников. Отмечается, что по типу вагона, снятого спутником, можно определить категории товаров, которые в нем перевозятся, тогда как грузовики на снимках из космоса выглядят почти всегда одинаково. К тому же автомобиль можно разгрузить в любом месте, а поезда — только на конкретных железнодорожных узлах.

В войне России против Украины приняли участие больше 10 тысяч северокорейских военных. Не менее 2,3 тысячи из них погибли. Участие своих военных в полномасштабном вторжении России в Украину местные власти называли «священной миссией». Пхеньян помогал Москве и поставками вооружений.