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Новости

Власти КНДР приказали прекратить нелегальную торговлю горючим из России, поступающим на черный рынок к спекулянтам — Daily NK

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

Правительство КНДР потребовало полностью пресечь нелегальную торговлю горючим, поступающим из России, и провести чистку среди чиновников, замешанных в этих схемах. Об этом Daily NK сообщил источник в провинции Южный Пхёнан. По его словам, 27 августа в провинциальный народный комитет поступило указание за подписью секретариата кабинета министров, в котором взяточничество и «несоциалистическое поведение» местного начальства названы хроническими и подлежащими искоренению.

Распоряжение было подготовлено по итогам расширенного заседания политбюро ЦК Трудовой партии Кореи девятого созыва, прошедшего 25 августа: там речь шла об ответственности кабинета министров и экономических ведомств. Документ увязывает выполнение государственного плана на второе полугодие с ужесточением контроля за дисциплиной чиновников. Текст довели до сведения работников партийных комитетов провинций, городов и уездов, руководителей подразделений народных комитетов и секретарей первичных парторганизаций.

Самой острой проблемой в указании назван нелегальный оборот сжиженного газа, бензина и дизельного топлива, ввезенных из России. Источник Daily NK рассказал:

«Был поставлен вопрос о том, что стратегические нефтепродукты, поступившие из России, покидают государственную торговую сеть и под покровительством чиновников уходят в частные дома в Пхеньяне и провинциях или к спекулянтам, где перепродаются по завышенным ценам».

По его словам, покончить с этим приказано до конца текущего полугодия.

Народным комитетам городов и уездов вместе с органами безопасности предписано создать совместные группы для проверок, разыскать и изъять всё горючее, ушедшее из государственной сети, и вернуть его в казну. Чиновникам, уличенным в утечке топлива или причастности к его нелегальной продаже, независимо от ранга обещаны не только суровое наказание, но и конфискация имущества. В Южном Пхёнане уже начались внезапные проверки на нефтехранилищах, в транспортных узлах и у частных лиц, торгующих топливом или хранящих его возле рынков. По словам источника, местное начальство крайне осторожничает, опасаясь, что всплывут его прежние поборы с населения.

Среди жителей провинции звучат опасения, что кампания ударит по местной экономике: неофициально распространявшееся горючее обеспечивало движение машин и работу рыночной логистики, и его массовое изъятие может резко ухудшить снабжение. 

Ранее исследование Bloomberg Economics показало, что с 2022 по 2025 год КНДР получила из-за рубежа $22 млрд — вчетверо больше, чем за предыдущие четыре года, причем более $14 млрд принесло сотрудничество с Россией.

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