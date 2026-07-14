В КНДР организовали сеть доносчиков на тех, кто считает обе Кореи «одним народом», как это декларировалось до мая 2026 года — Daily NK

Министерство общественной безопасности КНДР приказало усилить слежку за гражданами, чтобы искоренить сохраняющееся среди северокорейцев представление о том, что жители двух Корей — один народ. Как сообщает Daily NK со ссылкой на источник в провинции Пхёнан-Намдо, приказ был издан 1 июля. Руководители инминбанов — «народных групп», объединяющих жителей нескольких соседних домов, — теперь обязаны подробно фиксировать необычные высказывания и поведение жителей и подавать письменные отчеты участковому.

По словам источника, приказ призван пресечь идеологические колебания на фоне того, как Южная Корея закрепляется в статусе неизменного главного врага и иностранного государства. Старшие по кварталам должны отслеживать не только слова и поступки соседей, но и то, о чем те, судя по всему, думают. После того, как в марте КНДР внесла поправки в Конституцию, институционально закрепившие доктрину «двух враждебных государств», министерство обязало все инминбаны проводить еженедельные собрания.

Формально собрания посвящены реализации государственной политики. На деле, по словам источника, их цель — выявлять тех, кто упоминает «устаревшие» идеи: объединение, общую корейскую нацию, соотечественников или эпоху межкорейских обменов. Под прицелом оказываются и те, кто выражает малейшие сомнения в линии «двух враждебных государств». Утверждается, что министерство установило жесткий стандарт: никто не должен остаться без внимания. Руководителям инминбанов велено фиксировать письменно даже общий «настрой мышления» жителей, наблюдаемый в повседневном общении, и сдавать отчеты участковому в назначенный день недели. Если позже в подведомственной группе обнаружатся проблемные высказывания или идеологические промахи, старшего привлекут к ответственности вместе с нарушителем.

Как говорят источники издания, известие о том, что сеть слежки заработала с 1 июля, вызвало напряженность и растерянность среди жителей и старших по кварталам в Пхёнсоне, уездах Мундок и Пхёнвон. Руководители инминбанов жалуются на крайнюю усталость. Один из них сказал:

«Если я не донесу на соседа за одно неверное слово, попасться могу я сам».

Местные жители говорят, что теперь чувствуют себя обязанными молчать, едва выйдя из дома. Даже полицейские недоумевают, как им предлагается заглянуть людям в голову и изложить увиденное на бумаге.

Как отмечает Daily NK, судя по всему, власти КНДР считают, что, хотя конституционная реформа стерла юридическое понятие объединения, десятилетиями укреплявшуюся веру в единство двух Корей быстро искоренить не удастся. Административные и институциональные шаги, по мнению Пхеньяна, завершены, но линия «двух враждебных государств» окончательно утвердится лишь тогда, когда представление об общей нации исчезнет из умов людей. По оценке источника, приказ также углубит недоверие между соседями и фактически прекратит неформальное общение на рынках и рабочих местах.