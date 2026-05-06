КНДР изменила Конституцию. Оттуда убрали упоминания о воссоединении с территорией Южной Кореи

Северная Корея обновила свою Конституцию, пишет Reuters, ознакомившись с проектом нового основного закона. Из текста убрали упоминания о воссоединении с Южной Кореей.

Теперь территория КНДР определяется как «граничащая с Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией на севере и Республикой Корея на юге», а также, согласно тексту статьи 2, включает территориальные воды и воздушное пространство, расположенные на этой территории. Тем не менее Южная Корея определяется как «враждебное государство».

Поправки в Конституцию, предположительно, были приняты в марте на заседании Верховного народного собрания КНДР. Об этом 6 мая сообщил на брифинге в Министерстве объединения Южной Кореи профессор Сеульского университета Ли Чон Чхоль.

В обновленной Конституции Ким Чен Ын называется председателем Государственного совета, главой государства. Ранее главу КНДР именовали верховным лидером. Конституция описывает КНДР как государство, обладающее ядерным оружием. В тексте указано, что командование ядерными силами осуществляет лично председатель Государственного совета, то есть Ким Чен Ын.

Кореист Федор Тертицкий рассказал в беседе с The Insider, что из Конституции КНДР исчезли упоминания социальных гарантий для граждан — в частности, бесплатной медицины: