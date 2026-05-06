КНДР изменила Конституцию. Оттуда убрали упоминания о воссоединении с территорией Южной Кореи

Северная Корея обновила свою Конституцию, пишет Reuters, ознакомившись с проектом нового основного закона. Из текста убрали упоминания о воссоединении с Южной Кореей.
Теперь территория КНДР определяется как «граничащая с Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией на севере и Республикой Корея на юге», а также, согласно тексту статьи 2, включает территориальные воды и воздушное пространство, расположенные на этой территории. Тем не менее Южная Корея определяется как «враждебное государство».
Поправки в Конституцию, предположительно, были приняты в марте на заседании Верховного народного собрания КНДР. Об этом 6 мая сообщил на брифинге в Министерстве объединения Южной Кореи профессор Сеульского университета Ли Чон Чхоль.
В обновленной Конституции Ким Чен Ын называется председателем Государственного совета, главой государства. Ранее главу КНДР именовали верховным лидером. Конституция описывает КНДР как государство, обладающее ядерным оружием. В тексте указано, что командование ядерными силами осуществляет лично председатель Государственного совета, то есть Ким Чен Ын.
Кореист Федор Тертицкий рассказал в беседе с The Insider, что из Конституции КНДР исчезли упоминания социальных гарантий для граждан — в частности, бесплатной медицины:
«Об отказе от идеи объединения двух Корей в КНДР говорили еще в конце 2023-го — начале 2024 года. Причина простая: для северокорейского режима опасна сама идея того, что мы одна страна и один народ. Потому что если это так, то возникает вопрос: почему южане такие богатые и живут так свободно, а мы нет? Не связано ли это с тем, кто нами руководит?
Кроме того, в новой Конституции порезали преамбулу, посвященную Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, то есть дедушке и отцу нынешнего вождя, которых он не очень-то уважает. Далее, Ким Чен Ын дал себе дополнительные полномочия — например, смещать с должности депутатов Верховного народного собрания или, что смешно, налагать вето на законы, принятые этим органом. Смешно это потому, что там и так не бывает дискуссий и всегда все принимается единогласно.
Наконец, из Конституции убрали слова „наше общество, освобожденное от эксплуатации и угнетения“, и теперь это просто „наше общество“. Фразы типа „наша страна без налогов“, „наша страна без безработицы“ и разговоры про гарантированное бесплатное медицинское обслуживание тоже исчезли. Видимо, все это будет уходить из Северной Кореи и они будут переходить к более капиталистической модели отношений, где бедным людям не будет гарантирована бесплатная медицина, что когда-то считалось одним из ключевых завоеваний социализма».