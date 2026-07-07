В КНДР массово устанавливают гигантские панно с Ким Чен Ыном, заменяя ими изображения предыдущих вождей — NK News

В городах КНДР массово устанавливают огромные мозаичные панно с изображением Ким Чен Ына — власти превращают площади перед ними в главные места государственных митингов, укрепляя культ личности вождя. Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков и государственных медиа, который провело издание NK News. С 2024 года панно, изображающие улыбающегося Кима, наставляющего подданных, появились на оживленных улицах восьми из 14 провинциальных столиц и городов особого статуса, причем три из них построили в 2025 году. Свежие спутниковые снимки указывают на строительство новых панно еще как минимум в трех городах.

NK News подтвердило расположение новых уличных панно в Пхеньяне, Нампхо, Синыйджу, Хесане, Хамхыне, Вонсане, Саривоне и Хэджу. В семи городах — Нампхо, Синыйджу, Хесане, Вонсане, Саривоне, Хэджу и Расоне — изображения Ким Чен Ына были смонтированы вместо панно с его предшественниками: Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. По мнению аналитиков, это подчеркивает стремление нынешнего лидера стать центральной фигурой государственной идеологии. Снимки Planet Labs также фиксируют признаки строительства подобных объектов в Расоне, Кэсоне и Канггё.

Власти уже проводят у новых панно крупные государственные мероприятия, в ряде случаев перенося их с площадей, где стоят статуи прежних вождей. После партийного съезда, прошедшего в феврале, у панно устраивали митинги, а также церемонии, на которых дети присягают на верность Ким Чен Ыну и бегают кроссы, демонстрируя готовность жертвовать собой ради вождя. Всего NK News насчитало по стране не менее 39 таких панно и допускает, что их больше, — просто не все попадают в государственные медиа.

Мозаичные панно со своим изображением Ким Чен Ын начал вводить в 2022 году, но тогда они появлялись только на территории заводов и особых строек. Недавно он одобрил и первые известные статуи самого себя, однако они остаются небольшими и выставляются лишь на государственных художественных выставках, поэтому именно панно служат крупнейшими «святилищами», возле которых государство прививает населению покорность нынешнему диктатору.

Отмечается, что Ким Чен Ын последовательно оттесняет предшественников на второй план — из конституции недавно убрали почти все упоминания их имен, толпы на митингах перестали носить большие портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а в залах для официальных мероприятий их изображения заменили фотографиями действующего вождя. При этом государственные СМИ по-прежнему цитируют «заветы» прежних лидеров, а их портреты висят во всех классах и на фасадах вокзалов, так что полностью стирать их наследие Ким, судя по всему, не планирует.

Как в апреле сообщало издание Daily NK, после IX съезда Трудовой партии Кореи в стране развернулась кампания по насаждению «кимченынизма» — на политзанятиях северокорейцам объясняют, что прежние вожди «остаются лишь историческими символами своих эпох», а вся текущая политика должна строиться исключительно на указаниях Ким Чен Ына.