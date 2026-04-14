Власти КНДР начали насаждать «кимченынизм» в ущерб идеям предыдущих лидеров и национализировать «серый» частный бизнес — Daily NK

The Insider
Фото: CNA via KNS/AFP

Фото: CNA via KNS/AFP

В КНДР после IX съезда Трудовой партии Кореи, прошедшего в феврале 2026 года, развернулась интенсивная кампания по укреплению культа личности Ким Чен Ына в ущерб идеологическим заветам его предшественников. Об этом сообщает издание Daily NK, имеющее источники внутри страны.

По данным источника из провинции Северная Хамгён, в учреждениях, на предприятиях и в квартальных комитетах повсеместно усилилась политическая работа, сосредоточенная на «идеологии Ким Чен Ына» и его достижениях. Учебные материалы, розданные после съезда, отодвинули в сторону наследие Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, и теперь директивы нынешнего лидера подаются как единственный ориентир «современной революционной эпохи».

Преподаватели на политзанятиях прямо говорят слушателям, что прежние вожди «остаются лишь историческими символами своих эпох, увековеченными у башен бессмертия», а вся текущая политика должна строиться исключительно на указаниях «маршала Ким Чен Ына». Отмечается, что этот сдвиг вызывает у северокорейцев нарастающую растерянность. Издание цитирует своего источника:

«С IX съезда партии разгулялся настоящий шторм кимченынизма. Наставления прежних вождей вытесняются и забываются. Людям неустанно вдалбливают: нужно беспрекословно выполнять приказы маршала — и это производит колоссальное непонимание».

Как пишет Daily NK, замешательство усиливает и экономическая директива от 31 марта, обязывающая до 10 октября — дня основания ТПК — полностью поставить «тончжу» (состоятельных предпринимателей, действующих в рамках неформальной рыночной экономики) и прочих частных игроков под государственный контроль. «Серые» частные магазины и заведения общественного питания изымаются в государственную собственность, а зажиточных торговцев власти теперь клеймят как «пережитки классовой борьбы». По словам источника, «переход от частного капитала к государственной собственности происходит одномоментно, и люди потрясены». Многие северокорейцы «с ностальгией» вспоминают времена Ким Ир Сена и Ким Чен Ира:

«Жить тогда тоже было тяжело, но при маршале — во много раз тяжелее и страшнее».

Ранее сообщалось, что после IX съезда ТПК Северная Корея ограничила импорт ряда товаров из Китая — в рамках курса на развитие отечественной промышленности. Из списка разрешенных закупок для компаний, торгующих с китайскими партнерами, были исключены шампунь, мыло, моющие средства и канцелярские принадлежности.

