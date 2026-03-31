В КНДР писателей и художников обязали пройти идеологический курс для борьбы с иностранным влиянием — Daily NK

КНДР обязала всех писателей и художников страны до начала апреля пройти интенсивный курс идеологической подготовки — об этом стало известно от источника Daily NK в Пхеньяне.

По словам источника, отдел пропаганды и агитации партии совместно с министерством культуры объявили о необходимости прохождения курса в целях выполнения решений IX съезда Трудовой партии Кореи. Директива была издана в начале марта в рамках провозглашенного Ким Чен Ыном курса на «всестороннее развитие социализма». Ее задачи — противодействие проникновению иностранной культуры, искоренение несоциалистических элементов и создание культуры чучхе, защищенной от идеологического влияния извне.

Отдельным пунктом директива предписывает «возвести культурный барьер» с Южной Кореей в соответствии с политикой режима, провозгласившего соседнее государство «враждебным». Источник пояснил, что поскольку страна официально взяла курс на существование двух государств, а не на неминуемое объединение, как это декларировалось раньше, полный разрыв с южнокорейской культурой становится не выбором, а обязанностью. Обязательные занятия сосредоточены на создании произведений, способных укрепить лояльность граждан и направить весь творческий потенциал на служение режиму. Отдельно в рамках курса разбирается угроза, которую иностранный медиаконтент представляет для идеологической устойчивости молодежи.

Среди конкретных требований — активизация усилий по укреплению культа личности Ким Чен Ына. Писателям и художникам предписано до конца года создать крупные произведения, посвященные достижениям режима за 15 лет его правления. Тем, кто проявит признаки идеологического «заражения иностранными идеями», грозит пожизненный запрет на занятие творческой деятельностью. По словам источника, среди деятелей культуры царит страх: они боятся потерять работу при малейшем отступлении от партийных установок. Единственная неверная фраза или чуждая национальному духу прическа могут быть квалифицированы как реакционный поступок.

Кампания по идеологической мобилизации творческой среды разворачивается на фоне масштабного курса на самоизоляцию, взятого после IX съезда ТПК. Ранее сообщалось, что Северная Корея ограничивает ввоз бытовой химии и канцелярских товаров из Китая в рамках политики замещения импорта, принятой на том же съезде в феврале 2026 года.