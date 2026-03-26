Ким Чен Ын анонсировал введение в КНДР полицейской системы вместо сил общественной безопасности

Ким Чен Ын объявил о намерении ввести в Северной Корее полицейскую систему — шаг, который, по мнению южнокорейских чиновников, может свидетельствовать о попытке страны избавиться от имиджа закрытого государства. Об этом сообщило Центральное корейское агентство новостей (ЦТАК), передает The Korea Times.

Исторически КНДР опиралась на систему общественной безопасности, характерную для социалистических государств. Она совмещает стандартные правоохранительные функции с широким социальным контролем и слежкой, действуя в тесной связке с интересами режима. На этом фоне переход к термину «полиция» эксперты, опрошенные The Korea Herald, расценивают как заметный сдвиг — как терминологический, так и институциональный.

Соответствующее предложение рассмотрит Верховное народное собрание (ВНС) на одном из ближайших заседаний. Ким выступил с инициативой в понедельник на втором и заключительном дне первой сессии вновь избранного 15-го созыва ВНС.

По словам лидера КНДР, реформа направлена на «дальнейшее укрепление и развитие правовой и общественной системы путем совершенствования законодательной базы и создания более эффективных организационных структур для обеспечения государственной безопасности и общественной стабильности». Ким назвал полицейскую систему «необходимым» элементом государственного управления и призвал провести тщательную подготовку к преобразованию сил общественной безопасности в полицию. Как отмечается, это может означать реорганизацию Министерства общественной безопасности в полицейское ведомство.

Чиновник южнокорейского министерства по делам объединения в интервью The Korea Times расценил происходящее как попытку Пхеньяна выстроить институциональные структуры, аналогичные принятым в большинстве стран мира. Параллельно Министерство государственной безопасности, занимающееся слежкой и подавлением инакомыслия, уже переименовано в бюро государственной информации. В рамках той же сессии ВНС конституция страны была переименована из Социалистической в просто Конституцию.

