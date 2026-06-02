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Власти КНДР в рамках практики «патриотического риса» вынуждают состоятельных предпринимателей сдавать деньги государству — Daily NK

The Insider
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Власти КНДР вынуждают состоятельных частных торговцев — тончжу — жертвовать рис государству под лозунгом «патриотических» взносов, сообщает Daily NK со ссылкой на источники внутри страны. Практика носит принудительный характер: квартальные комитеты и сотрудники правоохранительных органов напрямую давят на зажиточных предпринимателей, требуя пожертвований. «Это не добровольно. Это откровенно принудительно», — рассказал источник издания в провинции Рянган.

Традиция «патриотического риса» восходит к 1946 году, когда крестьяне, получившие землю в ходе земельной реформы, передавали часть урожая государству. Пхеньян закрепил эту практику как символ лояльности и патриотизма, публично чествуя крупных жертвователей. Теперь власти реанимировали ее как инструмент изъятия ресурсов у класса тончжу — предпринимателей, накопивших капитал через неформальную рыночную экономику. По словам источника, чиновники не стесняются в выражениях: «Живешь не только для себя — сделай что-нибудь для страны».

В начале мая один из тончжу в Хесане, по данным источника, пожертвовал эквивалент 50 тысяч китайских юаней (около $6900) наличными в рамках «патриотического риса». Другие последовали примеру — рисом и кукурузой, купленными на рынке. Отказавшиеся рискуют навлечь на себя пристальное внимание и санкции, поэтому большинство выплачивают такой оброк без сопротивления.

Аналогичная картина наблюдается в Хамхыне, провинция Южная Хамгён. Там тончжу, нажившие состояния на торговле наркотиками и золотом, воспринимают взносы как своего рода страховку. «Для них это способ продолжать вести свои дела под надзором, — рассказал второй источник. — А для чиновников — возможность отчитаться о работе. В итоге государство субсидируют те, кто заработал деньги на нелегальной торговле».

Ранее сообщалось, что после IX съезда Трудовой партии Кореи власти КНДР обязали до 10 октября поставить тончжу и прочих частных игроков под государственный контроль. «Серые» частные магазины и заведения общественного питания изымаются в государственную собственность, а зажиточных торговцев начали клеймить как «пережитки классовой борьбы».

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