КНДР массово закупает медоборудование в Китае, но оно простаивает, так как врачи не умеют им пользоваться — Daily NK

Фото: ЦТАК

Северная Корея значительно наращивает импорт китайского медицинского оборудования: больницы и поликлиники по всей стране закупают УЗИ-аппараты, рентгеновские установки и тонометры в рамках государственной программы модернизации здравоохранения. Об этом сообщает Daily NK со ссылкой на источник в стране.

По словам источника, поставки идут через коридор Дандун — Синыйджу. Крупные больницы закупают специализированную технику — аппараты УЗИ, рентгеновское оборудование и электрокардиографы, тогда как в небольшие клиники идут более простые приборы, в первую очередь тонометры. При этом часть закупок, по данным издания, продиктована не реальными нуждами, а желанием придать учреждениям видимость современных — некоторые приобретаемые приборы практически не используются из-за ограниченных технических возможностей персонала.

Параллельно растет спрос на оборудование для упаковки лекарств. Власти обязали больницы самостоятельно производить средства народной медицины, и те начали переходить от ручной фасовки в бумажные пакеты и стеклянные флаконы к машинной упаковке жидких экстрактов, таблеток и порошков. Источник отмечает, что более презентабельная упаковка уже изменила отношение пациентов к привычным препаратам.

Основным стимулом закупок служит «Политика местного развития 20×10», запущенная Ким Чен Ыном в 2024 году. Программа предусматривает строительство современной инфраструктуры в 20 округах ежегодно в течение десяти лет. В 2025 году в перечень приоритетов вошли уездные и городские больницы.

Согласно мартовскому докладу Корейского института международной экономической политики, общий объем северокорейского импорта из Китая в 2025 году достиг $2,294 млрд, что демонстрирует рост на 25,2% к предыдущему году и восстановление до 95,8% от докоронавирусного уровня. В тридцатку товарных категорий с наибольшим приростом вошли диагностическое оборудование, кислородные аппараты и массажные устройства.

Ранее сообщалось, что Пхеньян ограничивает ввоз из Китая ряда потребительских товаров — бытовой химии, мыла и канцелярских принадлежностей — в рамках курса на импортозамещение, принятого на съезде Трудовой партии в феврале 2026 года.

