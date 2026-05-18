В КНДР начали активно бороться со взятками в школах. Учителя увольняются — это был их основной доход — Daily NK

Министерство образования КНДР объявило о масштабной антикоррупционной кампании в провинции Северный Хамгён после того, как та заняла одно из последних мест в национальном конкурсе талантов среди старшеклассников, проходившем с 5 по 23 апреля 2026 года, пишет со ссылкой на источник в стране Daily NK. Ведомство установило, что причиной провала стала не нехватка одаренных учеников, а повсеместное взяточничество при зачислении в профильные классы. Однако, как говорит источник, учителя в провинции восприняли антикоррупционные меры в штыки и угрожают бросить профессию.

Согласно докладу министерства, распространенному по итогам проверки, главным очагом коррупции стала Первая старшая средняя школа Чхонджина — именно отсюда, по данным ведомства, порочная практика распространилась по всей провинции. Схема работала так: родители платили классному руководителю $100, а провинциальному инспектору по приему — $300 и более, чтобы протолкнуть неподготовленного ребенка в профильный класс по естественным наукам.

Попасть в особо престижные специализации (по информационным технологиям или ядерной физике) стоило дороже. Требовалось купить подпись директора школы, его заместителя, классного руководителя, офицера службы безопасности и функционера Социалистического патриотического молодежного союза. Также необходимы были одобрение офицера безопасности, подтверждающее, что никто из родственников не пересекал границу нелегально и не бежал в Южную Корею, и характеристика от молодежного союза — каждый документ обходился в «стоимость нескольких блоков сигарет». Министерство квалифицировало эти практики как «саботаж партийной политики в области образования» и «антипартийные действия».

Учителя провинции отвергают обвинения в коррупции, указывая на структурные условия работы: они не получают ни зарплаты, ни продовольственного пайка, а Пхеньян оценивает их по столичным стандартам, не учитывая реального положения дел в регионах. По словам источника Daily NK в провинции, часть педагогов, фигурирующих в антикоррупционных расследованиях, предпочли подать в отставку до начала официального преследования. Другие заявили, что готовы зарабатывать на жизнь торговлей на рынке — лишь бы не продолжать работу в нынешних условиях.

Отмечается, что Пхеньян периодически объявляет войну коррупции, но именно государство и создает условия, при которых неформальные платежи становятся единственным способом выживания для провинциальных педагогов. Хроническое недофинансирование, отсутствие реальных зарплат и продовольственного снабжения превратили взятки в негласную норму функционирования региональных учебных заведений.

Ранее сообщалось, что Северная Корея ввела систему принудительного сбора средств на нужды образования с предприятий и рядовых граждан. Новый закон состоит из 29 статей и регулирует сбор, регистрацию и расходование средств фонда, обязанности организаций-спонсоров, систему оценки их работы, льготы и санкции. Власти КНДР позиционируют его как инструмент формирования «культуры общественной поддержки образования», однако его структура фактически делает взносы обязательными для учреждений, предприятий и частных лиц.