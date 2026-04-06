КНДР обязала граждан и предприятия финансировать школы и прочие образовательные учреждения под угрозой уголовного преследования

Северная Корея ввела систему принудительного сбора средств на нужды образования с предприятий и рядовых граждан. Издание Daily NK получило полный текст закона КНДР о поддержке образования, принятого Постоянным комитетом Верховного народного собрания. Закон состоит из 29 статей и регулирует сбор, регистрацию и расходование средств фонда, обязанности организаций-спонсоров, систему оценки их работы, льготы и санкции.

Власти КНДР позиционируют закон как инструмент формирования «культуры общественной поддержки образования», однако его структура фактически делает взносы обязательными для учреждений, предприятий и частных лиц. Получателями средств могут быть детские сады, школы, университеты, детские дома, учебные заведения для людей с ограниченными возможностями, дворцы учащихся, спортивные и художественные школы — практически все учреждения образовательной системы страны. Закон также допускает электронные переводы и предусматривает возможность пожертвований от иностранных компаний, международных организаций и зарубежных корейцев.

Особую роль в законе играет институт организаций-спонсоров — предприятий и учреждений, которым вменяется в обязанность финансово опекать закрепленные за ними школы. Их назначает кабинет министров, центральный орган управления образованием или местные народные комитеты. Спонсоры обязаны регулярно отслеживать состояние подшефного учебного заведения и вести усиленную работу в «месяцы поддержки школ» — марте и октябре. Результаты спонсорской деятельности учитываются при экономической оценке работы организации.

За нарушения предусмотрен широкий спектр санкций, от предупреждений до уголовной ответственности. Нецелевое расходование средств или повреждение пожертвованного имущества грозит принудительными работами на срок до трех месяцев и более. За серьезные нарушения предусмотрено увольнение или отстранение от должности. По словам профессора университета Хандон Кю Бина Чхве, прежнее законодательство не содержало отдельных санкций за нарушения в сфере поддержки образования, тогда как новый закон «предусматривает широкий спектр взысканий — от простых предупреждений до уголовного преследования».

Эксперт также отметил в интервью Daily NK, что благодаря этому закону власти перекладывают финансовое бремя улучшения условий образования на плечи самих северокорейцев под видом мобилизации общественной поддержки, а сам документ может использоваться как инструмент контроля над организациями.

Ранее The Insider выяснил, что тысячи северокорейцев въезжают в Россию под видом студентов, проходящих учебную практику, но фактически они используются как рабочая сила в нарушение санкций ООН. Корейцы работают шесть дней в неделю, иногда до 20 часов в сутки, а их зарплату делят между собой власти КНДР и российские компании.