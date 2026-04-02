Граждане КНДР получили более 36 тысяч виз в Россию за 2025 год. Это в четыре раза больше, чем годом ранее

The Insider
Фото: Izhlife

Граждане Северной Кореи получили в 2025 году 36 413 виз в Россию — почти в четыре раза больше, чем годом ранее (9239). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные консульского департамента МИД России.

Подавляющее большинство виз — 35 849 — были выданы с образовательными целями. В 2024 году таких виз было 8616. Среди прочих категорий — 266 гуманитарных, 72 туристических, 47 деловых, 6 частных и 33 служебные визы.

При этом данные о фактических въездах расходятся с визовой статистикой. По информации Росстата, основанной на данных погранслужбы ФСБ, за первый квартал 2025 года было зафиксировано лишь 295 пересечений границы гражданами КНДР. Ведомство учитывает именно въезды, а не количество выданных виз.

Резкий рост числа «образовательных» виз может быть связан с использованием учебных программ для завоза рабочей силы. Ранее The Insider выяснил, что тысячи граждан КНДР въезжают в Россию по студенческим визам, но фактически привлекаются к работе — в том числе на стройках и промышленных предприятиях.

Согласно расследованию, такая схема позволяет обходить санкции ООН, запрещающие наем северокорейских рабочих: формально они считаются студентами, проходящими «практику», но на деле работают полный рабочий день.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о привлечении северокорейских граждан к работам в стране. В июне 2025 года секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил, что КНДР направит около 6 тысяч человек для восстановления Курской области — тысячу саперов и 5 тысяч военных строителей.

По данным южнокорейской разведки, к маю 2025 года в России уже находились около 15 тысяч трудовых мигрантов из КНДР. Значительная часть из них работает на Дальнем Востоке.

С 2017 года действует резолюция Совбеза ООН, запрещающая государствам нанимать граждан КНДР на работу и обязывающая их репатриировать уже находящихся за рубежом работников. Ограничения связаны с тем, что значительная часть заработка северокорейцев перечисляется государству и используется для финансирования военных программ.

