Власти КНДР принудительно заменяют китайских партнеров рыбоводческих хозяйств на государственных — Daily NK

The Insider
Фото: KCNA via Reuters

Северокорейские власти обязали рыбоводческих хозяйства провинции Южная Хванхэ разорвать контракты с китайскими партнерами и передать производство структурам, назначенным из Пхеньяна. Об этом сообщает Daily NK со ссылкой на источник в провинции. По его данным, предприятия уезда Ёнён и прилегающих прибрежных районов получили соответствующие указания недавно. При этом некоторые из замененных китайских партнеров уже успели вложить капитал в производство и поставить молодняк моллюсков.

Руководители, которые привлекали инвесторов и заключали сделки, оказались лично ответственными за компенсацию китайским партнерам, хотя они конкретно договоры они не нарушали. Никаких разъяснений от властей на этот счет не поступало, каждое предприятие должно решать проблему самостоятельно.

По словам источника, инвесторы получат возврат вложений посредством урожая. «Теперь нам говорят: все направляйте новым назначенным партнерам, а со старыми разбирайтесь сами. В лучшем случае новый партнер вернет первоначальный взнос», — возмущается он.

Та же схема воспроизводится в секторах экспорта лекарственных трав. Местные жители называют назначаемых государством торговых партнеров «партнерами-парашютистами» — те появляются без конкурса и без каких-либо предшествующих деловых отношений. По словам источника, логика происходящего становится все очевиднее: 

«Торговые сделки решаются не по принципу прибыльности, а по принципу связей. На местах открыто говорят: важно, к чьей "линии" подключен партнер».

Ряд китайских партнеров уже прекратили контакты или заморозили сотрудничество после того, как их инвестиции были аннулированы. Среди пострадавших закрепилось устойчивое убеждение: понятие обязывающего договора при работе с северокорейскими предприятиями попросту не действует. По мере накопления таких случаев доверие к совместным проектам с КНДР рискует подорваться — а это бьет по инвестиционной базе, на которую Пхеньян опирается в условиях активного расширения торговли с Китаем.

Ранее сообщалось, что власти КНДР после IX съезда Трудовой партии Кореи в феврале 2026 года ограничили импорт ряда потребительских товаров из Китая в рамках курса на развитие отечественной промышленности — из списка разрешенных закупок для торговых компаний были исключены шампунь, мыло, моющие средства и канцелярские принадлежности.

