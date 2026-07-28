КНДР аннулировала разрешения на отправку рабочих за рубеж и пересматривает выгодность имеющихся контрактов — Daily NK

Власти КНДР аннулировали выданные ранее разрешения ведомствам и торговым предприятиям на отправку рабочих за рубеж и пересматривают выгодность уже действующих контрактов, сообщает Daily NK со ссылкой на источник, знакомый с внешнеэкономической деятельностью страны. Теперь Пхеньян намерен утверждать только те соглашения, которые гарантируют государству достаточные валютные поступления. При оценке чиновники учитывают итоговую цену товаров, произведённых северокорейскими рабочими, и прибыль зарубежных нанимателей.

Разрешения, известные как «вакку», государство отозвало после расширенного заседания 13-го пленума ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва в декабре 2025 года. Такой документ позволяет ведомству или торговой компании вести дела и отправлять работников в конкретную страну, и раньше получившая его структура сама договаривалась с нанимателями о численности и зарплатах. По словам источника, конкретной политикой это стало примерно к IX съезду партии в феврале 2026 года, причём особый упор чиновники сделали на отборе проектов с реальной выгодой для казны.

Больше всего Пхеньян опасается дешёвых контрактов, и чиновникам предписано не соглашаться на низкую оплату в уборке урожая или вспомогательных строительных работах — даже если наниматель ссылается на нехватку рук или давние деловые связи. Инструкцию передали грубой формулировкой — не продавать людей дёшево.

По словам источника изадния, если отправка работников прямо сейчас не даёт государству достаточной выгоды, контракт подписывать не следует. Сменился и порядок проверки: раньше чиновники изучали в основном сам договор с местным нанимателем, численность работников, зарплаты и условия проживания, теперь же отправляющие структуры обязаны раскрывать всю производственную и сбытовую цепочку — откуда поступает сырьё, сколько раз перерабатывается продукт, какие компании занимаются промежуточной обработкой и сбытом, кто конечный покупатель и какова итоговая цена товара на рынке.

Этот сдвиг, отмечает Daily NK, может объяснять и сорвавшийся наём северокорейцев в Оренбурге, о котором сообщали другие СМИ. Город предлагал платить 55 тыс. рублей в месяц за человека, тогда как наём работников из КНДР, по имеющимся данным, сейчас обходится в два-три раза дороже. При этом рост цены контракта не означает роста заработков самих рабочих, поскольку из суммы вычитаются государственные сборы, расходы отправляющей структуры, питание, жильё и оплата местных управляющих. В итоге в месяц работники получаютс на руки лишь 10–20% изначальной суммы.

Ранее The Insider выяснил, что тысячи северокорейцев въезжают в Россию под видом студентов, проходящих трудовую практику, в обход санкций ООН, а их зарплату делят между собой власти КНДР и российские компании.