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В «Герани-4» нашли 32-элементную «незаглушаемую» GPS-антенну. Она очень похожа на Harxon, но сделали ее, возможно, в «Алабуге» — The Insider

The Insider
#Расследования#Торгово-экономическая деятельность
Беспилотник «Герань-4». Фото: aviation21.ru

Беспилотник «Герань-4». Фото: aviation21.ru

В Telegram-каналах распространились фото и видео 32-элементной CRPA-антенны, снятой с упавшего в Украине БПЛА «Герань-4». До сих пор российские дроны были оборудованы устройствами не более чем с 16 элементами. Появление 32-элементной антенны у российской армии существенно усложнит борьбу с «Геранями» и «Герберами». Анализ The Insider выяснил, что антенна очень похожа на сделанную по лекалам китайской компании Harxon и имеет фабричную маркировку, указывающую на «Алабугу».

Такие специализированные антенны критичны для навигации «Гераней» и «Гербер» в условиях, когда противник глушит спутниковый сигнал. Чем больше элементов в антенне, тем большему числу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) она может сопротивляться — но тем сложнее она в изготовлении, больше и дороже. 

30 сентября фотографии новых 32-элементных антенн с «Герани» опубликовал Сергей «Флэш» Бескрестнов, а впоследствии и другие Telegram-каналы опубликовали дополнительные фото и видео. Было сразу подмечено, что эти устройства серийно сделаны специально для завода в «Алабуге», так как на них маркировка ALB нанесена не на стикере, а выбита на корпусе. 

Cтоп-кадр из видео от украинского исследователя. Видна маркировка «ALB»

Cтоп-кадр из видео от украинского исследователя. Видна маркировка «ALB»

Автор: Сергей «Флэш» Бескрестнов

Cтоп-кадр из видео от украинского исследователя. Видна маркировка «ALB»
Миниатюра 2

Анализируя изображения новой 32-элементной антенны с «Герани-4», The Insider пришел к выводу, что она внешне очень похожа на продукцию, сделанную по лекалам Harxon. На это указывает, в частности, схожий монтаж выходных гнезд антенны. Однако грубость обработки поверхности металлической части короба и гравировка серийного номера изделия на корпусе (что наблюдалось уже у некоторых 16-элементных антенн) указывают на то, что производство антенн могло быть локализовано.

Анализ других свежих изображений электронной начинки «Гераней» с украинского онлайн-аукциона трофейной техники reibert.info свидетельствует, что изделия с маркировкой ALB претерпевают схожую эволюцию: все больше элементов управления дронами несут стикеры на русском языке, что может говорить об их монтаже в «Алабуге» хотя бы на уровне отверточной сборки (на основе изготовленных в Китае печатных плат).

Основываясь на мнениях экспертов и анализе изображений различных устройств с российских дронов, можно предположить, что модель развития «Герани» и «Герберы» может быть устроена следующим образом: сначала закупаются пробные партии готовой электроники на популярных маркетплейсах; из производителей начинки дрона выбираются те, чья электроника наиболее адекватна условиям использования (глушение и т. п.); далее электроника заказывается крупными партиями на заводе-изготовителе, а затем она может уже быть лицензирована для отверточного монтажа из готовых схем или полноценного производства в России.

В прошлом году The Insider выяснил, что основным поставщиком многоэлементных антенн для спутниковой навигации в «Алабугу» стала китайская компания Harxon. В этом году The Insider в своем расследовании опубликовал инвойс, выставленный компанией Harxon волонтеру проекта Nordsint, представлявшемуся снабженцем российского ВПК, на поставку семи-, восьми- и шестнадцатиэлементных антенн.

При этом The Insider раскрыл имена сотрудников Harxon, работающих с Россией, — Маша Ву и Энтони Чжэн. Сотрудники Harxon в переписке заявили, что фирма разрабатывает 32-элементную антенну. Получение инвойса также позволило точно интерпретировать таможенные данные предыдущего года, так как таможня указала вызывающие сомнения данные о цене за одну штуку.

После этого расследования фирма-производитель антенн Harxon попала под санкции, что вызвало негодование у официальных лиц КНР, а о разоблаченном сотруднике Harxon компания разослала циркуляр, уверяющий в том, что он действовал «частным порядком» и не работает в компании.

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Публикация:«В «Герани-4» нашли 32-элементную «незаглушаемую» GPS-антенну. Она очень похожа на Harxon, но сделали ее, возможно, в «Алабуге» — The Insider»

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