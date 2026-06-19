Китай потребовал отменить санкции против поставщика антенн для «Гераней», которые Британия ввела после расследования The Insider

Среди компаний, попавших под британские санкции, оказалась Shenzhen Huaxin Antenna Technology Co Ltd, более известная как Harxon Corporation. Великобритания заявила, что компания предоставляла товары и технологии, способствующие подрыву территориальной целостности и независимости Украины.

Санкции были введены спустя месяц после расследования The Insider и проекта Nordsint, в котором было показано, что Harxon поставляет в Россию CRPA-антенны с защитой от радиоэлектронного подавления — ключевой компонент навигационной системы беспилотников «Герань» («Шахед»). Именно такие антенны позволяют дронам сохранять курс, несмотря на работу украинских средств радиоэлектронной борьбы.

В ходе расследования корреспондент Nordsint под видом покупателя связался с отделом продаж Harxon. Представительница компании Маша Ву согласилась организовать поставку антенн, но подчеркнула, что контракт будет оформлен через другую компанию. Позже к переговорам подключился Энтони Чжэн, который предложил несколько моделей военных CRPA-антенн и выставил счет почти на $800 тысяч.

Во время переписки Чжэн прямо заявил о сотрудничестве с российской «Алабугой» — главным производителем дронов «Герань» в России. «Мы сотрудничаем с „Алабугой“, поэтому вынуждены соблюдать конфиденциальность», — написал он.

После публикации расследования Harxon разослала партнерам письмо, в котором утверждала, что Энтони Чжэн не является сотрудником компании, а его деятельность носила частный характер. Компания также отрицала причастность к производству антенн серий GI и HXTX, обнаруженных в сбитых над Украиной российских беспилотниках.

Однако The Insider установил, что эти заявления не соответствуют действительности. До удаления профилей после публикации расследования Энтони Чжэн был указан менеджером международного отдела продаж Harxon на китайской торговой площадке Made in China. Кроме того, его неоднократно называли представителем Harxon зарубежные партнеры компании. Чжэн также фигурировал на стенде Harxon во время международной выставки INTERGEO 2023 и на официальных фотографиях компании с других отраслевых мероприятий.

Маша Ву, которая первой начала переговоры о поставке антенн, в письме Harxon вообще не упоминалась. Согласно ее профилю в LinkedIn, она покинула компанию в мае 2026 года — уже после выхода расследования.

В санкционном обосновании британского правительства говорится, что есть разумные основания считать Harxon компанией, участвовавшей в поставках технологий, которые способствуют российской агрессии против Украины. Помимо заморозки активов, в отношении компании введен запрет на оказание трастовых услуг и ряд других ограничений.

В своем заявлении китайское посольство отдельно подчеркнуло, что Китай «никогда не поставляет летальное оружие сторонам конфликта» и «строго контролирует экспорт товаров двойного назначения». Однако расследование The Insider и Nordsint показало, что антенны Harxon поставлялись в Россию под видом оборудования для сельскохозяйственной техники, что позволяло обходить действующие экспортные ограничения.