Китайская Harxon, продавшая в РФ антенны для «Гераней», заявила, что сотрудник, проводивший сделки, там не работает. Это оказалось неправдой

В мае The Insider опубликовал расследование о том, как китайская компания Harxon поставляет в Россию «умные» антенны — единственное средство, которое позволяет беспилотникам «Герань» («Шахед») не «ослепнуть» от украинских глушилок. Тогда исследователь проекта Nordsint написал на официальный e-mail компании, с ним пообщались сотрудники Harxon Энтони Чжэн и Маша Ву. Чжэн принял заказ на крупную партию антенн с защитой от глушения, а затем выставил счет к оплате за антенны Harxon от подставной компании. Антенны с точно такими же маркировками были найдены в сбитых в Украине «Геранях».
Через месяц после публикации статьи Harxon прислала «письмо-объяснительную», которое выглядит как веерная рассылка всем партнерам компании. В нем фирма заявила, что Энтони Чжэн «не является сотрудником компании» и что его деловая активность — это «личная деятельность его и закулисных подельников». Harxon также открестилась от производства антенн с сериями GI и HXTX, заявив, что строго следует закону.
The Insider изучил трудовую биографию Чжэна и убедился: заявления о том, что он не является сотрудником Harxon, неправда. На страничке Harxon в широко известном и очень популярном китайском бизнес-справочнике “Made in China”, которая была удалена после выхода публикации The Insider, Энтони Чжэн был прямо назван менеджером продаж иностранного отдела. Фирма Kordil Surveying & Engineering Ltd на своей страничке в Linkedin благодарит «представителей корпорации Harxon Машу Ву и Энтони Чжэна» за визит в их компанию.
Энтони также засветился на стенде корпорации Harxon на международной выставке INTERGEO 2023 (появляется в кадре на 33-й секунде, смотрит в телефон, но на бейдже можно прочитать имя).
Аналогичным образом на официальном сайте Harxon размещен пост о GEO Business 2023 с фотографией Энтони Чжэна.
Ссылки на место работы Энтони сохраняются также на популярном агрегаторе RocketReach: страничка представляет собой снимок профиля Чжэна в LinkedIn, сделанный после его удаления вслед за публикацией статьи.
Маша Ву, которая первой откликнулась на запросы расследователей и затем передала сделку Чжэн, не упоминалась ответе Harxon. Однако, судя по ее профилю в LinkedIn, ее работа в компании закончилась в мае 2026 года, после публикации статьи.