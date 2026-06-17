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Китайская Harxon, продавшая в РФ антенны для «Гераней», заявила, что сотрудник, проводивший сделки, там не работает. Это оказалось неправдой

The Insider
Энтони Чжэн (справа). Фото: официальный сайте Harxon

Энтони Чжэн (справа). Фото: официальный сайте Harxon

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В мае The Insider опубликовал расследование о том, как китайская компания Harxon поставляет в Россию «умные» антенны — единственное средство, которое позволяет беспилотникам «Герань» («Шахед») не «ослепнуть» от украинских глушилок. Тогда исследователь проекта Nordsint написал на официальный e-mail компании, с ним пообщались сотрудники Harxon Энтони Чжэн и Маша Ву. Чжэн принял заказ на крупную партию антенн с защитой от глушения, а затем выставил счет к оплате за антенны Harxon от подставной компании. Антенны с точно такими же маркировками были найдены в сбитых в Украине «Геранях».

Через месяц после публикации статьи Harxon прислала «письмо-объяснительную», которое выглядит как веерная рассылка всем партнерам компании. В нем фирма заявила, что Энтони Чжэн «не является сотрудником компании» и что его деловая активность — это «личная деятельность его и закулисных подельников». Harxon также открестилась от производства антенн с сериями GI и HXTX, заявив, что строго следует закону.

Полученное The Insider письмо, судя по последней фразе, явно предназначено для покупателей продукции Harxon

Полученное The Insider письмо, судя по последней фразе, явно предназначено для покупателей продукции Harxon

The Insider изучил трудовую биографию Чжэна и убедился: заявления о том, что он не является сотрудником Harxon, неправда. На страничке Harxon в широко известном и очень популярном китайском бизнес-справочнике “Made in China”, которая была удалена после выхода публикации The Insider, Энтони Чжэн был прямо назван менеджером продаж иностранного отдела. Фирма Kordil Surveying & Engineering Ltd на своей страничке в Linkedin благодарит «представителей корпорации Harxon Машу Ву и Энтони Чжэна» за визит в их компанию. 

Энтони также засветился на стенде корпорации Harxon на международной выставке INTERGEO 2023  (появляется в кадре на 33-й секунде, смотрит в телефон, но на бейдже можно прочитать имя). 

Энтони Чжэн (имя читается на бейдже) за стендом Harxon смотрит в свой телефон

Энтони Чжэн (имя читается на бейдже) за стендом Harxon смотрит в свой телефон

Аналогичным образом на официальном сайте Harxon размещен пост о GEO Business 2023 с фотографией Энтони Чжэна. 

Энтони Чжэн на международной выставке INTERGEO 2023

Энтони Чжэн на международной выставке INTERGEO 2023

Ссылки на место работы Энтони сохраняются также на популярном агрегаторе RocketReach: страничка представляет собой снимок профиля Чжэна в LinkedIn, сделанный после его удаления вслед за публикацией статьи.

Маша Ву, которая первой откликнулась на запросы расследователей и затем передала сделку Чжэн, не упоминалась ответе Harxon. Однако, судя по ее профилю в LinkedIn, ее работа в компании закончилась в мае 2026 года, после публикации статьи.

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