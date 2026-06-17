Китайская Harxon, продавшая в РФ антенны для «Гераней», заявила, что сотрудник, проводивший сделки, там не работает. Это оказалось неправдой

В мае The Insider опубликовал расследование о том, как китайская компания Harxon поставляет в Россию «умные» антенны — единственное средство, которое позволяет беспилотникам «Герань» («Шахед») не «ослепнуть» от украинских глушилок. Тогда исследователь проекта Nordsint написал на официальный e-mail компании, с ним пообщались сотрудники Harxon Энтони Чжэн и Маша Ву. Чжэн принял заказ на крупную партию антенн с защитой от глушения, а затем выставил счет к оплате за антенны Harxon от подставной компании. Антенны с точно такими же маркировками были найдены в сбитых в Украине «Геранях».

Через месяц после публикации статьи Harxon прислала «письмо-объяснительную», которое выглядит как веерная рассылка всем партнерам компании. В нем фирма заявила, что Энтони Чжэн «не является сотрудником компании» и что его деловая активность — это «личная деятельность его и закулисных подельников». Harxon также открестилась от производства антенн с сериями GI и HXTX, заявив, что строго следует закону.