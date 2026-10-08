ВС РФ стремятся охватить Доброполье, не менее 30 погибших после российского удара по автобусу в Краматорске. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На покровском направлении российские военные пытаются охватить Доброполье до начала штурма города
- На запорожском направлении сообщается о встречных боях в Горьком к западу от Гуляйполя
- В Киеве с визитом побывали все 32 члена Военного комитета НАТО во главе с итальянским адмиралом Джузеппе Каво Драгоне
- В результате прилета по Прилукам в Черниговской области накануне количество погибших выросло до 22 человек
- Российский авиаудар по автобусу в Краматорске — не менее 30 человек погибли, еще 20 человек пострадали
- Украинский налет на Сасово в Рязанской области — поражен дата-центр «Яндекса»
- OSINT-исследователь Клеман Молен — в сентябре 2026 года были атакованы 770 единиц российского автотранспорта
- Российские потери военной техники за девять месяцев 2026 года сопоставимы с потерями за один сентябрь 2022 года
Обстановка на фронте
На покровском направлении российские военные пытаются охватить Доброполье до начала штурма города.
Исследователь под ником Playfra рассказывает, что ВС РФ в районе Доброполья атакуют в основном в направлении Сергеевки, села Доброполье, Водянского, Золотого Колодезя и на северо-запад от Торецкого. Он отмечает, что атаки в основном осуществляются путем «просачивания» групп из двух человек или одиночных бойцов, и считает, что эти атаки будут продолжаться, несмотря на значительные потери, которые несут ВС РФ на этом участке (по его словам, только в полосе 12-й бригады Нацгвардии они составляют до 30 человек в день).
Украинский военный обозреватель Константин Машовец, в свою очередь, сообщает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ удалось выйти на южные и восточные подступы к Доброполью, а по направлению на Дружковку — на рубеж от Софиевки (до 2016 года — Артёмовка) до района южнее Кучерова Яра. Обозреватель считает, что российские войска намерены закрепиться в Доброполье и прорваться на Новогригоровку. Он отмечает, что СОУ успешно контратакуют в сторону Софиевки и Торецкого, но основные усилия противника сосредоточены именно на Доброполье, причем только отдельным российским военнослужащим удается достигать города. Кроме того, по сведениям обозревателя, им удалось продвинуться от Котлина (до 2016 года — Димитрово) в направлении Сергеевки, очевидно, с целью охватить Доброполье с запада.
Машовец полагает, что ВС РФ стремятся охватить Доброполье еще до начала штурма города, о чем свидетельствует, например, «просачивание» в направлении Нововодяного. Попытки российского командования атаковать одновременно на Доброполье и Дружковку он интерпретирует как стремление создать широкий южный фас охвата Славянско-Краматорской агломерации. В то же время в контексте неудач ВС РФ на северном фланге охвата (на лиманском направлении) Машовец полагает, что если СОУ удастся удержать Доброполье и Дружковку до конца года, то вся российская операция против упомянутой агломерации закончится провалом и потребует нового планирования с нуля.
На запорожском направлении сообщается о встречных боях в Горьком к западу от Гуляйполя.
DeepState фиксирует продвижение ВС РФ к западу от Гуляйполя, в результате чего Цветковое оказалось частично подконтрольно российским бойцам, а Горькое — частично в «серой зоне». Российский военблогер Анатолий Радов, в свою очередь, утверждает, что в Горькое продвинулись украинские силы, однако были уничтожены, и теперь населенный пункт находится в «серой зоне».
Все 32 члена Военного комитета НАТО 6 октября посетили Киев и встретились с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. По словам председателя комитета — адмирала Джузеппе Каво Драгоне, — они обсудили военные приоритеты Украины и уроки, усвоенные в ходе войны против России.
Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» разоблачил фейковое видео, на котором российский военный берет якобы украинский дрон голыми руками в полете и выбрасывает его в окно. В канале заметили, что, согласно интерфейсу дрона, время полета составило меньше минуты, а значит, оператор находился совсем неподалеку и, соответственно, не мог быть украинским.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 8 октября 142 беспилотников типа «Шахед» (82 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 126 БПЛА — 89% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в семи локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
До 22 возросло число погибших в результате атаки на жилой дом в Прилуках в Черниговской области накануне, сообщили в ГСЧС. Среди них пятеро детей. Число пострадавших увеличилось до 54 человек, в их числе семеро детей. Во время разбора завалов сотрудникам ГСЧС удалось спасти 15 человек, в том числе одного ребенка.
В результате ракетного удара по Киеву в ночь на 7 октября полностью уничтожен центральный склад компании «АТЛ-Автосервис». Через этот хаб проходили основные объемы моторных масел, аккумуляторов и других автотоваров сети, пострадавших нет. В компании заявили, что заранее распределили часть запасов по своим подразделениям, поэтому автомагазины и сервисы продолжают работать.
Накануне был нанесен удар по Борщаговскому химико-фармацевтическому заводу в Киеве — одному из крупнейших производителей лекарств в Украине. Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях для производства пока не опубликована.
Два человека погибли, еще 13 пострадали в результате атаки на Соломенский и Оболонский районы Киева накануне вечером, сообщил мэр Виталий Кличко. В городе возникли проблемы с электроснабжением, частично обесточены водопроводные насосные станции. Поздно вечером дрон влетел в многоэтажку в Деснянском районе Киева — четыре человека пострадали, среди них двое детей. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 м². Утром беспилотник попал в здание строительного супермаркета «ОЛДИ» в Соломенском районе Киева. Погибли два человека, еще трое пострадали.
На остановку общественного транспорта в Краматорске в Донецкой области была сброшена авиабомба, сообщил Владимир Зеленский. Под удар попал автобус с пассажирами — он полностью сгорел. В результате атаки погибли не менее 30 человек, еще 20 ранены, рассказали в ГСЧС. Также возгорание произошло в другом автобусе, добавили спасатели. В связи с этим в Краматорске и соседнем Славянске остановили работу общественного транспорта, заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Утром нанесен удар по Одесской области. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, разрушен приют для животных: одно животное погибло. На расположенной рядом стоянке сгорели 14 легковых автомобилей, еще 13 машин повреждены.
В ВМС Украины показали перехват российского «Шахеда» из пулеметной турели, установленной на украинском БЭК Sargan 3000. Издание «Мілітарний» напоминает, что в прошлом месяце БЭК той же модели впервые уничтожил российский морской дрон.
В сети появилось видео, на котором украинский истребитель МиГ-29 сбивает из пушки российский реактивный БПЛА «Герань-4».
В 50-й бригаде «Варяг» Войск беспилотных систем ВС РФ показали кадры ударов по вантовому мосту в Запорожье с помощью ФАБ с УМПК. В канале «Военный Осведомитель» отмечают, что большая часть ударов пришлись мимо моста или по подъездной дороге.
Также «Военный Осведомитель» приводит видео перехвата над Киевом реактивного дрона «Герань-5» — в канале предполагают, что он был сбит автоматической пулеметной турелью Sky Sentinel и в результате этого упал возле одного из киевских жилых комплексов.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 7 октября 59 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 8 октября были перехвачены 399 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Крымским полуостровом, Татарстаном и акваторией Чёрного моря.
Под Самарой снова загорелась линейная производственно-диспетчерская станция, до этого атакованная 2 октября. Кадры нового пожара на ЛПДС «Самара» выложили украинские каналы Exilenova+ и Supernova+. Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал крупное возгорание на ЛПДС. Власти атаку не подтверждали. В ночь на 7 октября в Самаре и Самарской области объявляли тревогу из-за беспилотников.
По информации Telegram-канала «Пепел ➜ Белгород», накануне вечером под удар попали АЗС в районе хутора Крапивенские Дворы Яковлевского округа и электроподстанция «Рудник» в районе Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. На обоих объектах возник пожар. Местные власти сообщали о возгорании на «объекте инфраструктуры», который был ликвидирован сотрудниками МЧС.
Также накануне в оккупированной части Херсонской области погибли многодетный отец и его 15-летняя дочь в результате атаки БПЛА, сообщил «губернатор» Владимир Сальдо.
Минувшей ночью было атаковано Сасово в Рязанской области, под удар попал станкостроительный завод «Саста», на территории которого расположен дата-центр «Яндекса». На картах сервиса NASA FIRMS зафиксировано возгорание в этом районе. В компании сообщили, что после атаки в дата-центре произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры, пострадавших нет. Работа центра была остановлена, пользователи сообщали о перебоях в работе ряда сервисов «Яндекса».
Генштаб ВСУ заявил о поражении 8 октября нефтеперерабатывающего комплекса «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане. По информации ведомства, после удара на территории предприятия возник пожар. Отмечается, что комплекс способен перерабатывать до 10 млн тонн углеводородного сырья в год и выпускает бензин, дизельное топливо, мазут, битум и другую нефтехимическую продукцию. Мэр Салавата сообщил о возгорании в промзоне после падения обломков БПЛА.
В Краснодаре обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий, сообщил оперштаб Краснодарского края. Фрагменты БПЛА повредили здание, возникший пожар был оперативно потушен.
Генштаб ВСУ накануне заявил об ударе по аэродрому «Сеща» в Брянской области. Степень повреждений уточняется. Также сообщалось о поражении в этой же области РЛС и станции РЭБ.
Инсайдерский Telegram-канал «Досье Шпиона» опубликовал видео трех ударов по логистическому транспорту в оккупированной части Донецкой области. По утверждению канала, 29 сентября был поражен камаз в районе Докучаевска, 30 сентября — грузовой автомобиль возле Новотроицкого, а 2 октября — автомобильная цистерна в районе Волновахи.
OSINT-исследователь Клеман Молен обновил статистику зафиксированных ударов «миддлстрайк» по российской логистике на оккупированных территориях Украины. Согласно этим данным, за сентябрь были атакованы рекордные 770 транспортных средств. Всего с мая 2026 года атакам подверглись более 3 тысяч единиц транспорта.
Канал Exilenova+ приводит кадры атак украинских дронов на российские мобильные огневые группы, по всей видимости, на оккупированной территории Украины.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 6 октября по 20:00 7 октября стало известно как минимум о 42 погибших и 192 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В OSINT-проекте WarSpotting обновили график задокументированных потерь российской техники на фронте по годам и подсчитали, что за первые девять месяцев 2026 года ВС РФ потеряли почти столько же вооружений и военной техники (1 171 единиц), сколько за сентябрь 2022 года (1 158 единиц).
Вооружения и военная техника
Европейская комиссия перечислила Украине €1,24 млрд в рамках ранее выданного европейского кредита общим объемом €90 млрд. Сообщается, что эти средства пойдут на производство украинских дронов и боеприпасов к ним, перехватчиков и ракет.
Quantum Systems планирует поставить Украине десятки тысяч перехватчиков SPYS, способных сбивать российские реактивные БПЛА «Герань-4» и «Герань-5», сообщил вице-президент компании Маттиас Лена.
В «Ростехе» отчитались об отправке в ВКС РФ очередной партии истребителей-бомбардировщиков Су-34. Количество бортов в партии традиционно не называется, о поставке предыдущей партии сообщалось в начале июля.
О главных событиях войны 7 октября 2026 года — в предыдущей сводке: Удар по нефтяному танкеру рядом с Сочи, украинские военные контратакуют на Добропольском выступе. Что происходит на фронте
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