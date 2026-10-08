ВС РФ стремятся охватить Доброполье, не менее 30 погибших после российского удара по автобусу в Краматорске. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На покровском направлении российские военные пытаются охватить Доброполье до начала штурма города

На запорожском направлении сообщается о встречных боях в Горьком к западу от Гуляйполя

В Киеве с визитом побывали все 32 члена Военного комитета НАТО во главе с итальянским адмиралом Джузеппе Каво Драгоне

В результате прилета по Прилукам в Черниговской области накануне количество погибших выросло до 22 человек

Российский авиаудар по автобусу в Краматорске — не менее 30 человек погибли, еще 20 человек пострадали

Украинский налет на Сасово в Рязанской области — поражен дата-центр «Яндекса»

OSINT-исследователь Клеман Молен — в сентябре 2026 года были атакованы 770 единиц российского автотранспорта

Российские потери военной техники за девять месяцев 2026 года сопоставимы с потерями за один сентябрь 2022 года

Обстановка на фронте

На покровском направлении российские военные пытаются охватить Доброполье до начала штурма города.

Исследователь под ником Playfra рассказывает, что ВС РФ в районе Доброполья атакуют в основном в направлении Сергеевки, села Доброполье, Водянского, Золотого Колодезя и на северо-запад от Торецкого. Он отмечает, что атаки в основном осуществляются путем «просачивания» групп из двух человек или одиночных бойцов, и считает, что эти атаки будут продолжаться, несмотря на значительные потери, которые несут ВС РФ на этом участке (по его словам, только в полосе 12-й бригады Нацгвардии они составляют до 30 человек в день).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец, в свою очередь, сообщает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ удалось выйти на южные и восточные подступы к Доброполью, а по направлению на Дружковку — на рубеж от Софиевки (до 2016 года — Артёмовка) до района южнее Кучерова Яра. Обозреватель считает, что российские войска намерены закрепиться в Доброполье и прорваться на Новогригоровку. Он отмечает, что СОУ успешно контратакуют в сторону Софиевки и Торецкого, но основные усилия противника сосредоточены именно на Доброполье, причем только отдельным российским военнослужащим удается достигать города. Кроме того, по сведениям обозревателя, им удалось продвинуться от Котлина (до 2016 года — Димитрово) в направлении Сергеевки, очевидно, с целью охватить Доброполье с запада.

Машовец полагает, что ВС РФ стремятся охватить Доброполье еще до начала штурма города, о чем свидетельствует, например, «просачивание» в направлении Нововодяного. Попытки российского командования атаковать одновременно на Доброполье и Дружковку он интерпретирует как стремление создать широкий южный фас охвата Славянско-Краматорской агломерации. В то же время в контексте неудач ВС РФ на северном фланге охвата (на лиманском направлении) Машовец полагает, что если СОУ удастся удержать Доброполье и Дружковку до конца года, то вся российская операция против упомянутой агломерации закончится провалом и потребует нового планирования с нуля.

На запорожском направлении сообщается о встречных боях в Горьком к западу от Гуляйполя.

DeepState фиксирует продвижение ВС РФ к западу от Гуляйполя, в результате чего Цветковое оказалось частично подконтрольно российским бойцам, а Горькое — частично в «серой зоне». Российский военблогер Анатолий Радов, в свою очередь, утверждает, что в Горькое продвинулись украинские силы, однако были уничтожены, и теперь населенный пункт находится в «серой зоне».

Все 32 члена Военного комитета НАТО 6 октября посетили Киев и встретились с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. По словам председателя комитета — адмирала Джузеппе Каво Драгоне, — они обсудили военные приоритеты Украины и уроки, усвоенные в ходе войны против России.

Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» разоблачил фейковое видео, на котором российский военный берет якобы украинский дрон голыми руками в полете и выбрасывает его в окно. В канале заметили, что, согласно интерфейсу дрона, время полета составило меньше минуты, а значит, оператор находился совсем неподалеку и, соответственно, не мог быть украинским.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 8 октября 142 беспилотников типа «Шахед» (82 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 126 БПЛА — 89% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в семи локациях, а также падение обломков в четырех локациях.

До 22 возросло число погибших в результате атаки на жилой дом в Прилуках в Черниговской области накануне, сообщили в ГСЧС. Среди них пятеро детей. Число пострадавших увеличилось до 54 человек, в их числе семеро детей. Во время разбора завалов сотрудникам ГСЧС удалось спасти 15 человек, в том числе одного ребенка.