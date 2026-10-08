Россия ударила по маршрутке в Краматорске. Погибли по меньшей мере 12 человек

Россия атаковала Краматорск в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин. Удар пришелся по маршрутке, которая полностью сгорела. В результате этой атаки погибли 12 человек, 14 были ранены.

Глава Донецкой ОВА в 11:00 по местному времени рассказал об атаке России на Краматорск — город в Донецкой области, остающийся под контролем Украины. Он заявил:

«По меньшей мере 12 человек погибли в результате российского удара по Краматорску. 12 жизней, которые Россия забрала в одно мгновение. Это не „последствия войны“ и не сухая статистика. Это люди, которых убила российская армия».

Он уточнил, что на 11:10 утра по местному времени было известно о 14 раненых. Филашкин призвал всех, кто до сих пор остается в Донецкой области, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Обновлено 13:15 по Москве. Число погибших в результате удара по автобусу в Краматорске выросло до 30.

По обновленным данным, еще 18 человек пострадали. В областной прокуратуре уточнили, что под удар попали два рейсовых автобуса.

Накануне, 7 октября, Россия нанесла самый смертоносный удар по Украине за последний месяц. По информации на утро 8 октября, в одних только Прилуках Черниговской области, где в жилую пятиэтажку попала ракета, погибли 22 человека, из которых пятеро — дети. Кроме того, были ранены 54 человека, включая семерых детей. Поисково-спасательная операция на месте удара завершилась только ближе к полудню 8 октября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.