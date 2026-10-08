Россия атаковала Киев, Одесскую и Ровенскую области. Удары продолжились после самой смертоносной атаки по Украине за последний месяц

Российские войска снова ударили по Киеву. Как сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, в результате атаки погибли 2 человека. Кроме того, в ночь на 8 октября Россия ударила по гражданскому предприятию в Ровенской области. Об этом рассказал глава Ровенской областной военной администрации (ОВА) Александр Коваль. Также российские войска атаковали Одесскую область, где под ударом оказался приют для животных, отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Накануне Россия нанесла самый смертоносный удар по Украине за последний месяц: по обновленной информации ГСЧС, только в Прилуках Черниговской области 7 октября погибли 22 человека, из них пятеро — дети.

Поздно вечером 7 октября российские войска нанесли удар по жилому дому в Деснянском районе Киева. По данным ГСЧС, беспилотник попал в 12-этажный жилой дом, в результате чего произошло частичное разрушение здания. По информации на утро 8 октября, в результате этой атаки погибли 2 человека — их тела были обнаружены в одной из поврежденных квартир. Еще 4 человека пострадали, из них двое — дети.

Россия также ударила по Одесской области, сообщил утром 8 октября глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, атаке подвергся приют для животных, одна собака погибла. Он отметил, что на расположенной рядом стоянке сгорели 14 легковых автомобилей, еще 13 машин получили повреждения.

Утром 8 октября РФ атаковала Ровенскую область: в результате удара пострадало одно из гражданских предприятий региона, отметил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Новые удары по Украине произошли на следующий день после самой смертоносной атаки России на страну за последний месяц. По информации на утро 8 октября, в одних только Прилуках Черниговской области, где в жилую пятиэтажку попала ракета, погибли 22 человека, из которых пятеро — дети. Кроме того, были ранены 54 человека, включая семерых детей. Разбор завалов на месте удара продолжается до сих пор.

Как заявил глава МВД Украины Иван Выговский, всего удары России по Украине 7 октября унесли жизни как минимум 28 человек.