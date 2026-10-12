Поставка оборудования «Яндексу» после атак на дата-центры займет месяцы. Облачные сервисы продолжают работать в аварийном режиме

Поставка оборудования для замены поврежденной инфраструктуры трех дата-центров «Яндекса», подвергшихся атакам беспилотников с 8 по 11 октября, может занять до шести месяцев. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника на IT-рынке. Участники рынка также ожидают роста цен на серверное оборудование и облачные услуги из-за дефицита вычислительных мощностей и расходов на защиту от новых атак. Как обнаружил The Insider, отдельные сервисы Yandex Cloud уже подорожали более чем на 16,6% после двух повышений тарифов в 2025–2026 годах.

По словам собеседника «Коммерсанта», «Яндексу» придется закупать новое оборудование по нескольким каналам, в том числе за рубежом, чтобы быстрее восполнить потери. Как полагают участники рынка, получить значительный объем серверного оборудования до конца 2026 года практически невозможно. Они ожидают, что увеличение спроса со стороны облачных провайдеров приведет к дополнительному росту цен на серверы уже в четвертом квартале.

Сам «Яндекс» ранее признавал, что пока не может назвать сроки восстановления инфраструктуры.

Другие операторы дата-центров начали закупать оборудование для защиты от беспилотников. По словам собеседников газеты, некоторые российские ЦОД уже модернизируют системы защиты внешней инженерной инфраструктуры, эти расходы в дальнейшем отразятся на стоимости облачных услуг для конечных клиентов. Конкретных оценок будущего повышения тарифов они пока не приводят.

Облачные услуги «Яндекса» за год уже подорожали на 16,6%

Как следует из официального объявления, с 1 мая 2026 года «Яндекс» повысил стоимость ряда облачных сервисов на 5–10%. Компания объясняла решение значительным ростом себестоимости серверного оборудования и компонентов инфраструктуры, а также расходов на разработку и поддержку. При этом в «Яндексе» утверждали, что повышение тарифов оказалось значительно ниже темпов удорожания оборудования.

Предыдущее повышение состоялось 1 мая 2025 года и затронуло большинство облачных сервисов. Тогда компания увеличила тарифы на 8%, также сославшись на рост стоимости оборудования и других расходов.

Сопоставив опубликованные компанией данные за два года, The Insider подсчитал, что совокупное повышение тарифов на отдельные облачные сервисы составило 16,6%. В частности, на столько увеличилась базовая стоимость Cloud DNS, Cloud Backup, Cloud Functions и Application Load Balancer, тарифы на которые оба раза повышались на 8%. Расчет учитывает последовательную индексацию и не включает индивидуальные скидки, специальные условия обслуживания и налоговые изменения.

Что происходит с сервисами к утру 12 октября

К 12 октября «Яндексу» так и не удалось восстановить нормальную работу облачной платформы после трех атак беспилотников. Компания подтвердила, что Yandex Cloud по-прежнему работает в аварийном режиме, а специалисты круглосуточно занимаются восстановлением инфраструктуры. Клиентам продолжают рекомендовать использовать альтернативные площадки для размещения и резервирования данных.

Компания также предупредила о задержках в работе технической поддержки из-за большого количества обращений. При этом новых подробностей о доступности отдельных облачных сервисов «Яндекс» не привел. Следующее обновление обещано 12 октября в 19:00 по московскому времени.

Согласно предыдущему подробному сообщению компании от 11 октября, вычислительные мощности Compute Cloud оставались частично доступными, в работе отдельных кластеров баз данных и Kubernetes сохранялись проблемы, а система мониторинга Monium была недоступна. Кроме того, действовали ограничения на предоставление дополнительных облачных ресурсов.

Накануне компания отчиталась о постепенном восстановлении пользовательских сервисов, включая «Алису», поиск, карты, такси и почту. Однако отдельные функции продолжали работать с ограничениями.

Сбои продолжают затрагивать и пользователей других сервисов. Как пишет MSK1, клиенты «Яндекс Пэй» жалуются на невозможность перевести и снять деньги, а таксисты и курьеры — вывести заработок. Проблемы также наблюдаются в работе «Яндекс Почты», «Лавки» и «Еды». Кроме того, покупатели билетов на отмененные концерты Канье Уэста столкнулись с трудностями при оформлении возврата через Intickets: коды подтверждения не приходят на «Яндекс Почту».

Три атаки за четыре дня

С 8 по 11 октября беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса»: в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Объекты в Сасове и Владимире полностью остановили работу, в Калуге были выведены из строя несколько модулей.

Ранее The Insider выяснил, что на атакованных площадках размещались все три суперкомпьютера «Яндекса» — «Червоненкис», «Ляпунов» и «Галушкин». Их совокупная производительность достигает 50,36 петафлопса. Получили ли повреждения сами суперкомпьютеры, неизвестно.

После последней атаки 11 октября перебои в работе сервисов компании затронули как минимум шесть стран, установил The Insider. В России две федеральные государственные информационные системы, «ВетИС» и «Сатурн», отвечающие за ветеринарный контроль и прослеживаемость пестицидов, были переведены в аварийный режим. В Россельхознадзоре связали это с отключением электроэнергии во Владимирской области.

Еще после первых двух атак «Яндекс» договорился с конкурентами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном переносе сервисов пострадавших клиентов. К середине 2026 года Yandex Cloud обслуживала 64 тысячи клиентов. Сколько из них пострадали от октябрьских атак и какой объем оборудования потребуется заменить, компания не раскрыла.