Диабетики в России столкнулись с недоступностью данных мониторинга глюкозы из-за атак на дата-центры «Яндекса»

Компания рекомендовала пользователям не снимать уже установленные сенсоры и использовать глюкометр для контроля глюкозы до восстановления работы приложений и активации датчиков.

О проблемах сообщают и пользователи. Среди жалоб, которые изучил The Insider, невозможность запустить приложение iCan 3, в том числе после удаления и повторной установки, а также сбои удаленного мониторинга на телефоне родителя. Вот некоторые из них:

«Доброго дня у всех приложение can не работает?» «Добрый день, подскажите пожалуйста мониторинг айкан заглючило программа у родителя удалила закачала новое и никак не могу запустить» «Здравствуйте. Есть люди у кого перестало работать приложение для датчика ican 3??» «Добрый день, не работает приложение для родителей с утра,какие то работы ведутся ?или это только у меня проблема»

В официальном чате поддержки российских клиентов компании Sinocare на жалобы ответили, что проблемы связаны с их провайдером «Яндексом», и ожидается восстановление работы.