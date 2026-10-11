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Диабетики в России столкнулись с недоступностью данных мониторинга глюкозы из-за атак на дата-центры «Яндекса»

Мария Блохина
Фото: iStock

Фото: iStock

Компания Sinocare, производитель сенсоров iCan, 11 октября сообщила о проблемах у провайдера услуг на фоне серии атак беспилотников на дата-центры «Яндекса». По сообщению компании, из-за них могут возникнуть трудности с активацией новых сенсоров непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) iCan, а также с работой приложений iCan Health и iCan Reach. Датчики непрерывного мониторинга глюкозы оповещают пациентов о высоком или низком уровне сахара, помогая предотвратить гипогликемию — критическое снижение уровня глюкозы в крови, которое может привести к коме или даже летальному исходу.

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Компания рекомендовала пользователям не снимать уже установленные сенсоры и использовать глюкометр для контроля глюкозы до восстановления работы приложений и активации датчиков.

О проблемах сообщают и пользователи. Среди жалоб, которые изучил The Insider, невозможность запустить приложение iCan 3, в том числе после удаления и повторной установки, а также сбои удаленного мониторинга на телефоне родителя. Вот некоторые из них:

«Доброго дня у всех приложение can не работает?»

«Добрый день, подскажите пожалуйста мониторинг айкан заглючило программа у родителя удалила закачала новое и никак не могу запустить»

«Здравствуйте. Есть люди у кого перестало работать приложение для датчика ican 3??»

«Добрый день, не работает приложение для родителей с утра,какие то работы ведутся ?или это только у меня проблема»

В официальном чате поддержки российских клиентов компании Sinocare на жалобы ответили, что проблемы связаны с их провайдером «Яндексом», и ожидается восстановление работы.

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Как выяснил The Insider, это далеко не первая информация о проблемах с получением данных НМГ в России. Так, с 8 октября 2026 года оказались недоступны сервисы Nightscout.online, Autotune Pro и бот DiaMate. Оператор этих сервисов сообщил, что причиной стал инцидент в дата-центре «Яндекса». В тот же день, 8 октября, беспилотники атаковали дата-центр компании в Сасове Рязанской области.

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Nightscout.online позволяет просматривать данные непрерывного мониторинга глюкозы удаленно — например, родители могут следить за показателями ребенка, пока он в школе. Autotune Pro предназначен для анализа диабетических данных и оценки параметров инсулинотерапии. Сроки восстановления работы сервиса неизвестны. Оператор ожидает информации от технической поддержки «Яндекса» и планирует перенести серверы онлайн-мониторинга к другому провайдеру, как только появится возможность восстановить данные.

Для родителей детей с сахарным диабетом 1-го типа эти перебои означают потерю одного из каналов дистанционного контроля. Отсутствие данных на телефоне родителя не позволяет вовремя принять решение о подаче инсулина или же, наоборот, уберечь ребенка от гипогликемии. Также недоступность данных не позволяет работать системам автоматической доставки инсулина, так называемым «петлям», которые берут данные с сенсоров НМГ.

Сенсоры iCan ранее были включены в «белые списки» Минцифры, которые должны были обеспечивать работу в условиях блокировки интернета. Как заявили тогда в ведомстве, все вошедшие в список системы НМГ используют вычислительные ресурсы и обрабатывают данные исключительно на территории России.

С 8 по 11 октября украинские беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса» — в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. После последней атаки владимирский дата-центр полностью остановил работу, а облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим из-за одновременной недоступности двух зон размещения серверов. «Яндекс» предупредил клиентов о неустойчивой работе оставшейся инфраструктуры и рекомендовал использовать альтернативные площадки для восстановления сервисов.

Последствия аварии затронули как минимум шесть стран. В России возникли перебои в работе сервисов «Яндекса», торговых сетей, служб доставки, банковских и транспортных приложений. Две федеральные государственные информационные системы Россельхознадзора, отвечающие за ветеринарный контроль и прослеживаемость пестицидов, перевели в аварийный режим. На фоне атак «Яндекс» договорился с конкурирующими облачными провайдерами об ускоренном переносе сервисов пострадавших клиентов. Сроки полного восстановления инфраструктуры остаются неизвестными.

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Публикация:«Диабетики в России столкнулись с недоступностью данных мониторинга глюкозы из-за атак на дата-центры «Яндекса»»

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